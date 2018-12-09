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    • Роналдо – о разнице с Роналду: «Криштиану тренируется, потому что любит, а я тренировался, потому что надо»

    Роналдо – о разнице с Роналду: «Криштиану тренируется, потому что любит, а я тренировался, потому что надо»

    Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо сравнил себя с атакующим игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду. Бразилец считает, что португальца двигает к совершенству любовь к футболу.

    «Во-первых, мы разные по функционалу и амплуа. Правда, нам обоим хочется поражать ворота. Есть отличия и в тренировочном процессе. Я работал, потому что надо, а Криштиану – потому что любит», – сказал Роналдо La Gazzetta dello Sport.

    У Роналдо два «Золотых мяча», у Роналду – пять.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    09.12.2018 09:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      bolvanenko-55 9 декабря 2018, 15:58

      Нельзя их сравнивать, точно также, как и Пеле с Роналду.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 9 декабря 2018, 13:33

      Верно

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