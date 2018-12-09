Роналдо – о разнице с Роналду: «Криштиану тренируется, потому что любит, а я тренировался, потому что надо»

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо сравнил себя с атакующим игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду. Бразилец считает, что португальца двигает к совершенству любовь к футболу.

«Во-первых, мы разные по функционалу и амплуа. Правда, нам обоим хочется поражать ворота. Есть отличия и в тренировочном процессе. Я работал, потому что надо, а Криштиану – потому что любит», – сказал Роналдо La Gazzetta dello Sport.

У Роналдо два «Золотых мяча», у Роналду – пять.