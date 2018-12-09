Кононов – о «Вильярреале»: «Не такой уж это сильный соперник»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». Игра пройдет в четверг, 13 декабря.

– Чего ждете от матча с «Вильярреалом»?

– Игра будет непростой, тем более что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой все более становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше. Плюс наконец-то есть небольшая пауза, когда можно подготовиться к этой игре. В том числе тактически.

– Будете ли вы пытаться играть с испанцами первым номером?

– Все будет зависеть от, того насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить. Но от обороны мы играть не будем. Не такой уж это сильный соперник. Матч в Москве это показал.

Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?