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    • Кононов – о «Вильярреале»: «Не такой уж это сильный соперник»

    Кононов – о «Вильярреале»: «Не такой уж это сильный соперник»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». Игра пройдет в четверг, 13 декабря.

    – Чего ждете от матча с «Вильярреалом»?

    – Игра будет непростой, тем более что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой все более становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше. Плюс наконец-то есть небольшая пауза, когда можно подготовиться к этой игре. В том числе тактически.

    – Будете ли вы пытаться играть с испанцами первым номером?

    – Все будет зависеть от, того насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить. Но от обороны мы играть не будем. Не такой уж это сильный соперник. Матч в Москве это показал.

    Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    09.12.2018 01:40
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1970

      Niko 14 декабря 2018, 07:07

      Доказал, красава, не такой уж сильный

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 12:17

      Выдержат ли физически? Вот в чем вопрос. Даже если ведут в счете ,концовка получается провальной. Есть игроки которых хватает только на один тайм.

      8
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 9 декабря 2018, 10:54

      Да,по сравнению с Барсой соперник не такой сильный,но,во-первых игра гостевая,во-вторых все испанские команды физически хорошо подготовлены и активны до конца матча,в-третьих,во всех практически командах есть хорошие исполнители стандартов,не говоря уже о том,что практически каждый удар по воротам соперника идет в створ ворот! А по нынешнему состоянию ее обороны маловероятны шансы на победу-ну в лучшем случае боевая ничья и то если удастся забить!

      2
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      Рейтинг: +823

      diktatop 9 декабря 2018, 10:21

      а рапид был гранд европейского футбола, что мы ему 2 раза так позорно слили....и в испании пролетим и пока европа.... а при новом тренере пока все хуже и хуже... 1 волевая победа над локо... а остальное фикция и большая удача...

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Спартач80 10 декабря 2018, 06:53

      А что скажет товарищ Берия?

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 декабря 2018, 10:05

      При этом не такой уж и слабый.

      1
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 9 декабря 2018, 09:51

      будем верить и опять надеяться....

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 9 декабря 2018, 09:42

      У себя дома Вильярреал не уступит. Спартаку надо прыгнуть выше головы, что навряд ли получится.

      2
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      Рейтинг: +3438

      violator20 9 декабря 2018, 09:15

      Надоели уже эти популистские заявления тренера. коллектив становится все более сплочённым, играем мы все лучше. Вы сначала обыграйте Вильериал, а потом говорите...Я уж не говорю про заявления в поддержку Глушакова, которые появляются из стана команды с завидной постоянностью. Может хватит пиарится и пора футболом заняться??????

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > violator20 9 декабря 2018, 09:33

      Вселять уверенность в игроков ,работа тренера.А ты бы предпочёл ,что бы он соломку стелил и на предшественников валил?

      3
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > александр п 9 декабря 2018, 09:38

      Вот и пусть вселяет уверенность на тренировках.А это уже заявления для прессы.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > violator20 9 декабря 2018, 09:40

      Так игроки то же за СМИ следят.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 декабря 2018, 09:07

      И как-то поехала наша сборная в Швецию играть на ничью...
      - " Не такой уж это сильный соперник".
      Всё, поиграют. Так к сопернику не подходят.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 декабря 2018, 08:52

      Ну вот, Кононов постепенно проникается духом спартака и Вильярреал
      уже не проблема, может быть сравнивает с Анжи.

      2
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