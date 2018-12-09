Покеттино: «Разница в шесть очков – более адекватный разрыв, чем в прошлом сезоне»

Ужасно далеко от дома! Длительная поездка по Лондону буквально вымотала. Надо иметь железный характер, чтобы преодолеть такое расстояние по своему городу. Маурисио явил пример мужества.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0).
«Я счастлив. Хочу поздравить игроков. Это три очень важных очка. Думаю, мы показали характер. Мы играем на «Уэмбли», далеко от дома, и команда всегда делает одно и то же, чтобы побеждать.
Отрыв лидеров? Все еще остается много игр. Разница в шесть очков – если вы сравните ее с прошлым сезоном – более адекватный разрыв. Но до конца сезона все еще далеко.
Самое важное – быть в лидерах в последних пяти, шести или семи играх. Сейчас мы сильны и пытаемся доказать, что заслуживаем быть здесь», – сказал Покеттино.
«Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 36-ю очками. У «Ливерпуля» 42 очка (первое место), у «Манчестер Сити» – 41 (второе место).