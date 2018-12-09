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    • Покеттино: «Разница в шесть очков – более адекватный разрыв, чем в прошлом сезоне»

    Покеттино: «Разница в шесть очков – более адекватный разрыв, чем в прошлом сезоне»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0).

    «Я счастлив. Хочу поздравить игроков. Это три очень важных очка. Думаю, мы показали характер. Мы играем на «Уэмбли», далеко от дома, и команда всегда делает одно и то же, чтобы побеждать.

    Отрыв лидеров? Все еще остается много игр. Разница в шесть очков – если вы сравните ее с прошлым сезоном – более адекватный разрыв. Но до конца сезона все еще далеко.

    Самое важное – быть в лидерах в последних пяти, шести или семи играх. Сейчас мы сильны и пытаемся доказать, что заслуживаем быть здесь», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 36-ю очками. У «Ливерпуля» 42 очка (первое место), у «Манчестер Сити» – 41 (второе место).

    Источник: BBC

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    09.12.2018 01:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 декабря 2018, 05:15

      Ужасно далеко от дома! Длительная поездка по Лондону буквально вымотала. Надо иметь железный характер, чтобы преодолеть такое расстояние по своему городу. Маурисио явил пример мужества.

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