Покеттино: «Разница в шесть очков – более адекватный разрыв, чем в прошлом сезоне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0).

«Я счастлив. Хочу поздравить игроков. Это три очень важных очка. Думаю, мы показали характер. Мы играем на «Уэмбли», далеко от дома, и команда всегда делает одно и то же, чтобы побеждать.

Отрыв лидеров? Все еще остается много игр. Разница в шесть очков – если вы сравните ее с прошлым сезоном – более адекватный разрыв. Но до конца сезона все еще далеко.

Самое важное – быть в лидерах в последних пяти, шести или семи играх. Сейчас мы сильны и пытаемся доказать, что заслуживаем быть здесь», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 36-ю очками. У «Ливерпуля» 42 очка (первое место), у «Манчестер Сити» – 41 (второе место).