«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

Не могли "шпоры" и другие команды АПЛ набрать больше 36 очков в стартовых 16 турах до 1981г., ибо правило трёх очков за победу ввели впервые в Англии в 1981г.
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах. Сегодня лондонцы обыграли «Лестер» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ. Они набрали 36 очков и поднялись на третью строчку в таблицу.
Дважды в истории «шпоры» набирали больше очков в 16 (не стартовых) матчах:
- сезон-1960/61 (46 очков)
- сезон-1956/57 (37 очков)