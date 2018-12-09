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    «Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

    «Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах. Сегодня лондонцы обыграли «Лестер» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ. Они набрали 36 очков и поднялись на третью строчку в таблицу.

    Дважды в истории «шпоры» набирали больше очков в 16 (не стартовых) матчах:

    • сезон-1960/61 (46 очков)
    • сезон-1956/57 (37 очков)

    Источник: Opta

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    09.12.2018 01:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 09:45

      Не могли "шпоры" и другие команды АПЛ набрать больше 36 очков в стартовых 16 турах до 1981г., ибо правило трёх очков за победу ввели впервые в Англии в 1981г.

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