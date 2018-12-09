«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах. Сегодня лондонцы обыграли «Лестер» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ. Они набрали 36 очков и поднялись на третью строчку в таблицу.

Дважды в истории «шпоры» набирали больше очков в 16 (не стартовых) матчах: