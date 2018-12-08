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    Гончаренко: «Бекао должен подойти к матчу в Мадриде»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме защитника Родриго Бекао, полученной в игре против «Енисея» (2:1, 17-й тур РПЛ).

    В начале второго тайма 22-летний бразилец из-за травмы уступил место на поле Яке Бийолу.

    «У Дмитрия Ефремова травма, поэтому он не попал сегодня в заявку. Что касается Бекао, думаем, у него ничего особенного. К Мадриду должен подойти. Он для нас важная фигура», — сказал белорус.

    В среду, 12-го декабря, армейцы сыграют на выезде с «Реалом» в рамках заключительной встречи группового этапа Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат

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    08.12.2018 18:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1016

      OOOVVV. 9 декабря 2018, 11:33

      Хорошая новость! Родриго здоровья,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 декабря 2018, 00:37

      хоть велосипед дайте,пешком до мадрида не успеет))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2018, 19:35

      Молодцы! Программу на первую часть чемпионата выполнили хорошо с
      плюсом. Команду нужно наигрывать еще больше. Всем здоровья!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 декабря 2018, 19:25

      Здоровья всем! Хватит уже травм!!!

      3
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