Гончаренко: «Бекао должен подойти к матчу в Мадриде»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме защитника Родриго Бекао, полученной в игре против «Енисея» (2:1, 17-й тур РПЛ).

В начале второго тайма 22-летний бразилец из-за травмы уступил место на поле Яке Бийолу.

«У Дмитрия Ефремова травма, поэтому он не попал сегодня в заявку. Что касается Бекао, думаем, у него ничего особенного. К Мадриду должен подойти. Он для нас важная фигура», — сказал белорус.

В среду, 12-го декабря, армейцы сыграют на выезде с «Реалом» в рамках заключительной встречи группового этапа Лиги чемпионов.