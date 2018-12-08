Гончаренко: «Третье место – хороший плацдарм, чтобы стать ещe лучше весной»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы над «Енисеем» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.

«Когда легко игра даeтся, еe уровень может снизиться. Что с нами и произошло. Таких вещей всегда надо опасаться. Начало второго тайма мы провалили, потом в игру вернулись. В целом победа заслуженная.

Не надо фокусироваться на чeм-то плохом. Много хорошего было сделано — команда была собрана заново, футболисты в 20 лет играют в центре поля. Третье место, которое у нас есть, — достаточно хороший плацдарм, чтобы мы стали ещe лучше весной», — сказал специалист.

В среду, 12-го декабря, армейцы сыграют на выезде с «Реалом» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов.