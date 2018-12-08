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    • Гончаренко: «Третье место – хороший плацдарм, чтобы стать ещe лучше весной»

    Гончаренко: «Третье место – хороший плацдарм, чтобы стать ещe лучше весной»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы над «Енисеем» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.

    «Когда легко игра даeтся, еe уровень может снизиться. Что с нами и произошло. Таких вещей всегда надо опасаться. Начало второго тайма мы провалили, потом в игру вернулись. В целом победа заслуженная.

    Не надо фокусироваться на чeм-то плохом. Много хорошего было сделано — команда была собрана заново, футболисты в 20 лет играют в центре поля. Третье место, которое у нас есть, — достаточно хороший плацдарм, чтобы мы стали ещe лучше весной», — сказал специалист.

    В среду, 12-го декабря, армейцы сыграют на выезде с «Реалом» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат

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    08.12.2018 17:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19

      SemaL 9 декабря 2018, 10:56

      Мне нравится следить за становлением ЦСКА и я всё думал, почему, как и в матче с Викторией, поcле быстрого гола команда теряет эффективность и допускает больше ошибок. Я выскажу своё субъективное мнение. Команда это живой механизм, в котором каждая деталь должна работать хорошо, пусть и с небольшой погрешностью. Но если одну деталь повело, то "цепляясь" за неё другие начинают тоже "расшатываться" и механизм начинает работать хуже.

      Енисей, Александр Кутьин, видно было, что он лидер, хороший нападающий, но в его действиях было видно недовольство, выраженную иногда через агрессию и ругательства в пустоту и это косвенно действовало на всю команду (механизм). Замена - игра Енисея преобразилась, ещё в первом тайме.

      ЦСКА. Быстрый гол. Я всё думал, какая же деталь расшатала игру здесь? Чалов. Молодой, быстро признанный лидер. Как и в матче с Викторией не она забивает быстрый мяч. Отчаянное желание забить, доказать лидерство, мешает принимать взвешенные решения в пользу команды, нервничает. Другие «цепляясь» тоже начинали действовать менее эффективно, где-то больше на себя, как и Чалов.

      Я сразу скажу, что я не сравниваю людей с деталями, я просто рисую абстрактную картину для понимания. И если деталь начала плохо работать в каком-то режиме, это не значит, что она плохая, она просто нуждается в совершенствовании и это здорово. На этом стоится прогресс.

      Чалов хороший и ценный игрок, а может стать ещё лучше. Чего желаю и все игрокам команды ЦСКА. Верю, что Виктор Михайлович, как ювелирный часовщик, будет постоянно совершенствовать механизм. Ведь рост и прогресс возможен только через преодоление трудностей.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 10:30

      Игра есть ,оборона крепкая. Что вам еще надо?

      1
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      Рейтинг: +25055

      bset 9 декабря 2018, 01:42

      Дааа, прогноз явно не оправдался. Даже многие болельщики (и я в их числе) думали, что 5 место в этом сезоне - это потолок. А по факту все также боремся за титул. Руководство и Ганчаренко на высоте. Надеюсь, это сотрудничество очень надолго.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > bset 9 декабря 2018, 08:33

      А я думал потолок это 6 место, присоединяюсь к сказанному!

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 8 декабря 2018, 20:00

      Надежда всегда умирает последней!
      Верим в выход в весеннюю стадию!

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 декабря 2018, 19:28

      Особенно с учётом обновления состава и прогнозам экспертам о непопадании ЦСКА в зону еврокубков.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 19:20

      Тухлая победа,в том числе-по вине главного тренера.

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 18:41

      Успешное выступление новой молодой команды ЦСКА. Есть потенциал и возможности для дальнейшего роста и прогресса.

      6
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 8 декабря 2018, 18:04

      Давайте удивите нас молодежная команда!
      Ну-ка сыграйте два тайма, как первый тайм!!

      3
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