Гончаренко: «Третье место – хороший плацдарм, чтобы стать ещe лучше весной»

Мне нравится следить за становлением ЦСКА и я всё думал, почему, как и в матче с Викторией, поcле быстрого гола команда теряет эффективность и допускает больше ошибок. Я выскажу своё субъективное мнение. Команда это живой механизм, в котором каждая деталь должна работать хорошо, пусть и с небольшой погрешностью. Но если одну деталь повело, то "цепляясь" за неё другие начинают тоже "расшатываться" и механизм начинает работать хуже.
Енисей, Александр Кутьин, видно было, что он лидер, хороший нападающий, но в его действиях было видно недовольство, выраженную иногда через агрессию и ругательства в пустоту и это косвенно действовало на всю команду (механизм). Замена - игра Енисея преобразилась, ещё в первом тайме.
ЦСКА. Быстрый гол. Я всё думал, какая же деталь расшатала игру здесь? Чалов. Молодой, быстро признанный лидер. Как и в матче с Викторией не она забивает быстрый мяч. Отчаянное желание забить, доказать лидерство, мешает принимать взвешенные решения в пользу команды, нервничает. Другие «цепляясь» тоже начинали действовать менее эффективно, где-то больше на себя, как и Чалов.
Я сразу скажу, что я не сравниваю людей с деталями, я просто рисую абстрактную картину для понимания. И если деталь начала плохо работать в каком-то режиме, это не значит, что она плохая, она просто нуждается в совершенствовании и это здорово. На этом стоится прогресс.
Чалов хороший и ценный игрок, а может стать ещё лучше. Чего желаю и все игрокам команды ЦСКА. Верю, что Виктор Михайлович, как ювелирный часовщик, будет постоянно совершенствовать механизм. Ведь рост и прогресс возможен только через преодоление трудностей.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы над «Енисеем» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.
«Когда легко игра даeтся, еe уровень может снизиться. Что с нами и произошло. Таких вещей всегда надо опасаться. Начало второго тайма мы провалили, потом в игру вернулись. В целом победа заслуженная.
Не надо фокусироваться на чeм-то плохом. Много хорошего было сделано — команда была собрана заново, футболисты в 20 лет играют в центре поля. Третье место, которое у нас есть, — достаточно хороший плацдарм, чтобы мы стали ещe лучше весной», — сказал специалист.
В среду, 12-го декабря, армейцы сыграют на выезде с «Реалом» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов.