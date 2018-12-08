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    • «Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка

    «Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка

    «Ростов» в выездном матче 17-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов» – 0:1.

    Главный арбитр Сергей Карасев по ходу встречи показал шесть желтых и три красных карточки. Удаление также получил главный тренер гостей Валерий Карпин. После матча тренер сказал, что судейская бригада сломала игру.

    Пресс-служба ростовчан раскритиковала работу арбитра, изобразив его на сцене цирка в Самаре.

    «Типичный матч при судействе Карасева. А как его работу охарактеризовали бы вы? Оставляйте свои варианты, лучшие будут награждены призами», – говорится в описании.

    UPD Спустя час пост был удален.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    08.12.2018 17:33
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 10:24

      Откровенно для судейства матч был тяжелым. Возможно Карасев не везде был последовательным.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 декабря 2018, 22:23

      Ну как нет претензий, конечно не все гладко. Но терпимо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 8 декабря 2018, 19:38

      Ростов, учись у Локо. Они проигрывали 0-1 и во втором тайме выиграли 2-1.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 8 декабря 2018, 18:15

      Карасеву притензий ноль, всё по делу!!!

      3
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 8 декабря 2018, 17:56

      100% клоун!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 8 декабря 2018, 17:51

      Я не за КС, не за Ростов и не за Карасева. Но удалил бы точно всех, кого удалил судья. Остыньте, ребята. Гацкан вообще мог парня инвалидом сделать. Вы что, предлагаете его только пожурить за это?! А исландец пацана ударил.

      7
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      Рейтинг: +800

      Театрал > edw7777 8 декабря 2018, 17:52

      Согласен. Вопрос один, почему без наказания Рошель, мастер дзю-до.

      2
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      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > edw7777 8 декабря 2018, 17:59

      Вопрос в том, что он явно недодал карточек самарцам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > Театрал 8 декабря 2018, 18:01

      Согласен, конечно.

      0
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 8 декабря 2018, 17:48

      Ну что сказать про этот матч. Скажу просто, мне стыдно за мой Ростов. После взгяда Гацкана сразу стало ясно что он получит красную. Я смотрел с другом, поспорили на тысячу что ему дадут красную, штуку выиграл. Для Гацкана дальше была уже не игра а месть. Так играть нельзя. Это напомнило матч с Оренбургом при Бердыеве, было тоже самое, нет игры , решили подраться. Надо играть а не отвечать на провокации. Стыдно и обидно.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +68

      LERDAV. 8 декабря 2018, 17:25

      LERDAV. Однажды ЛЕБЕДЬ,РАК и КАРАСЬ ДО ЦИРКА ДОБРАЛИСЬ. то что игру испортил, это как весь судейский коллектив,НО И ИГРОКИ ФУТБОЛЬНУЮ ИГРУ ПОКАЗАТЬ ЗАБЫЛИ

      0
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 8 декабря 2018, 17:07

      Надеюсь, их за это отправят в зону "Юг".

      -1
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > vladik12 8 декабря 2018, 17:58

      лишь бы тебя не отправили на зону колыма!!!

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 8 декабря 2018, 17:04

      Плохому танцору

      2
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