«Ростов» удалил изображение Карасева на сцене самарского цирка

«Ростов» в выездном матче 17-го тура чемпионата России уступил «Крыльям Советов» – 0:1.

Главный арбитр Сергей Карасев по ходу встречи показал шесть желтых и три красных карточки. Удаление также получил главный тренер гостей Валерий Карпин. После матча тренер сказал, что судейская бригада сломала игру.

Пресс-служба ростовчан раскритиковала работу арбитра, изобразив его на сцене цирка в Самаре.

«Типичный матч при судействе Карасева. А как его работу охарактеризовали бы вы? Оставляйте свои варианты, лучшие будут награждены призами», – говорится в описании.

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