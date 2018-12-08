Гончаренко: «ЦСКА в отличной форме. Матч в Мадриде в уме не держим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий перед матчем 17-го тура РПЛ с «Енисеем».

«Считаю, что наша команда находится в отличной форме. Не вижу никаких проблем в том, что идeт декабрь и уже сыграли много игр. Дисквалифицирован Обляков, и надо было искать варианты. Остановились на варианте с Жамалетдиновым, который достаточно хорошо работает на тренировках. Мы можем играть в два форварда, в три.

Посмотрим, что будет диктовать игра. Матч в Мадриде мы в уме не держим», – «Чемпионат» приводит слова тренера в эфире «Матч Премьер».

К 15-й минуте встречи на «ВЭБ Арене» счет – 2:0. Все события матча – в текстовой онлайн-трансляции на «Бомбардире».