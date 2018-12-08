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    • «Рапид» перед решающим матчем группы в Лиге Европы нанял священника

    «Рапид» перед решающим матчем группы в Лиге Европы нанял священника

    В четверг, 13-го декабря, «Рапид» встретится с «Рейнджерс» в рамках заключительного тура группового этапа.

    Перед последним матчем стадии венский клуб занимает второе место в группе G, имея равное количество очков с «Вильярреалом» (7). Команда из Глазго занимает третью строчку с шестью очками, последний – «Спартак» с пятью.

    Согласно talkSPORT, венский клуб нанял священника и болельщика клуба Кристофа Пельчара, автора книги «Вера, любовь, «Рапид». Считается, что Пельчар проведет с футболистами ряд встреч с целью вдохновить их на победу.

    Источник: talkSPORT

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    08.12.2018 15:14
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