Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин: «Два клуба готовы перенести матч, а РПЛ не переносит. Не очень понятно»

    Карпин: «Два клуба готовы перенести матч, а РПЛ не переносит. Не очень понятно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» заявил, что оба клуба готовы были перенести игру, но руководство Премьер-лиги отказало.

    «Не очень понятна позиция Премьер-лиги. Даже Миодраг Божович (главный тренер «Крыльев Советов» – прим. ред.) был готов перенести игру на завтра. То есть два клуба готовы перенести матч, а Премьер-лига не переносит. Мягко говоря, это не очень понятно», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Матч «Крылья Советов» – «Ростов» проходит сегодня в Самаре и начался в 12:30 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2018 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 8 декабря 2018, 13:24

      Зри в корень Валера!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 8 декабря 2018, 13:07

      Долго все Вам объяснять Валерий Георгиевич...каждый судит и видит ситуацию со своего шестка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 8 декабря 2018, 13:04

      РПЛ почему идёт на встречу клубам?! Есть заинтересованность...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 8 декабря 2018, 12:44

      Валера,заряжать надо хорошо,ты мало предлагал.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 