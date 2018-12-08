Карпин: «Два клуба готовы перенести матч, а РПЛ не переносит. Не очень понятно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» заявил, что оба клуба готовы были перенести игру, но руководство Премьер-лиги отказало.

«Не очень понятна позиция Премьер-лиги. Даже Миодраг Божович (главный тренер «Крыльев Советов» – прим. ред.) был готов перенести игру на завтра. То есть два клуба готовы перенести матч, а Премьер-лига не переносит. Мягко говоря, это не очень понятно», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Крылья Советов» – «Ростов» проходит сегодня в Самаре и начался в 12:30 по московскому времени.