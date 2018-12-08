Суарес восстановился от травмы и может сыграть с «Эспаньолом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился от повреждения колена, полученного 24 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

Тренерский штаб каталонцев включил уругвайского футболиста в заявку на игру 15-го тура Примеры с «Эспаньолом».

В текущем сезоне Суарес провел за сине-гранатовых 18 встреч во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

Матч «Эспаньол» – «Барселона» состоится сегодня, 8 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.