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    • Форвард сборной Украины Кравец: «Наша команда сейчас играет в лучший футбол в своей истории»

    Форвард сборной Украины Кравец: «Наша команда сейчас играет в лучший футбол в своей истории»

    Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился впечатлениями от игры за команду. Форвард считает, что украинцы показывают лучший футбол за последние 20 с лишним лет.

    «С самого начала все мы понимали, что путь, выбранный тренером, не самый простой, но он всем понравился и нравится до сих пор.

    Мое личное мнение — сборная Украины сейчас играет в самый лучший футбол в своей истории. Думаю, с этим согласятся почти все игроки команды. В такой футбол приятно играть, и его приятно смотреть», – полагает представитель Суперлиги, чьи слова приводит сайт телеканала «Футбол 1».

    Украина по итогам розыгрыша Лиги В Лиги наций вышла в Лигу А.

    Источник: footballua.tv

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    08.12.2018 07:34
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