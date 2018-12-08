Форвард сборной Украины Кравец: «Наша команда сейчас играет в лучший футбол в своей истории»

Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился впечатлениями от игры за команду. Форвард считает, что украинцы показывают лучший футбол за последние 20 с лишним лет.

«С самого начала все мы понимали, что путь, выбранный тренером, не самый простой, но он всем понравился и нравится до сих пор.

Мое личное мнение — сборная Украины сейчас играет в самый лучший футбол в своей истории. Думаю, с этим согласятся почти все игроки команды. В такой футбол приятно играть, и его приятно смотреть», – полагает представитель Суперлиги, чьи слова приводит сайт телеканала «Футбол 1».

Украина по итогам розыгрыша Лиги В Лиги наций вышла в Лигу А.