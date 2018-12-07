Де Брюйне и Агуэро пропустят матч с «Челси» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии форварда Серхио Агуэро и полузащитника Кевина Де Брюйне в преддверии матча 16-го тура АПЛ против «Челси».

«Оба не сыграют. Оба скоро вернутся», – сказал Гвардиола.

Агуэро получил растяжение мышцы на этой неделе на тренировке команды. У Де Брюйне проблемы с коленом, он травмировался в начале ноября и должен восстановиться в декабре.

Матч «Челси» – «Манчестер Сити» пройдет завтра, 8 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.