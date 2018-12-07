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    Де Брюйне и Агуэро пропустят матч с «Челси» 

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии форварда Серхио Агуэро и полузащитника Кевина Де Брюйне в преддверии матча 16-го тура АПЛ против «Челси».

    «Оба не сыграют. Оба скоро вернутся», – сказал Гвардиола.

    Агуэро получил растяжение мышцы на этой неделе на тренировке команды. У Де Брюйне проблемы с коленом, он травмировался в начале ноября и должен восстановиться в декабре.

    Матч «Челси» – «Манчестер Сити» пройдет завтра, 8 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    07.12.2018 20:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 декабря 2018, 00:01

      Уже полегче будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 21:14

      В таком матче они были бы необходимы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 7 декабря 2018, 21:05

      для Пепа невосполнимых потерь,по моему,не бывает.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 21:01

      Для Мансити это большая потеря, отсутствие в составе двух лидеров. Посмотрим, сможет Сарри одержать первую победу над Пепом или пока не суждено...

      2
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