Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес поделился мнением о переносе ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейт» из Аргентины в Испанию.

«Это странный финал – игра между «Ривером» и «Бокой» в Мадриде. Но как игроку мне важно быть сконцентрированным на матче.

Изменились ли шансы «Ривера»? Не думаю. Намного больше давления было бы дома, теперь шансы 50 на 50. В Кубке Либертадорес домашний матч может быть вам не на руку», – сказал Тевес.

Матч должен был состояться в конце ноября, но его перенесли после нападения фанатов «Ривера» на автобус с игроками «Боки».

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