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    • Тевес – о матче Кубка Либертадорес в Мадриде: «Странный финал»

    Тевес – о матче Кубка Либертадорес в Мадриде: «Странный финал»

    Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес поделился мнением о переносе ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейт» из Аргентины в Испанию.

    «Это странный финал – игра между «Ривером» и «Бокой» в Мадриде. Но как игроку мне важно быть сконцентрированным на матче.

    Изменились ли шансы «Ривера»? Не думаю. Намного больше давления было бы дома, теперь шансы 50 на 50. В Кубке Либертадорес домашний матч может быть вам не на руку», – сказал Тевес.

    Матч должен был состояться в конце ноября, но его перенесли после нападения фанатов «Ривера» на автобус с игроками «Боки».

    Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть

    Источник: Sky Sports

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    07.12.2018 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 9 декабря 2018, 07:00

      Теперь уж точно обе забьют

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