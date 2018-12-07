Моуринью: «Никаких оправданий. Нам нужны очки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Фулхэма».

«Есть особые игроки с особыми чертами. Чтобы привести пару примеров – Эррера и Рэшфорд. Это игроки, которые даже если не показывают феноменальную игру, то показывают желание и страсть. Но я предпочитаю говорить о том, что у всей команды был такой настрой.

Мы должны попытаться перенести это на нашу игру. Я знаю, что у нас есть только два дня [Моуринью дал интервью в четверг – прим. «Бомбардира»]. Знаю, что это непросто.

Но никаких оправданий. Несколько недель назад я сидел здесь и говорил о матчах в декабре – что мы должны играть без поражений. В реальности мы хорошо боремся, показываем дух, но мы победили один раз с «Янг Бойз» и трижды сыграли вничью. Нам нужны очки», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» пройдет завтра, 8 декабря, в 18:00 по московскому времени.

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