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    Моуринью: «Никаких оправданий. Нам нужны очки»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Фулхэма».

    «Есть особые игроки с особыми чертами. Чтобы привести пару примеров – Эррера и Рэшфорд. Это игроки, которые даже если не показывают феноменальную игру, то показывают желание и страсть. Но я предпочитаю говорить о том, что у всей команды был такой настрой.

    Мы должны попытаться перенести это на нашу игру. Я знаю, что у нас есть только два дня [Моуринью дал интервью в четверг – прим. «Бомбардира»]. Знаю, что это непросто.

    Но никаких оправданий. Несколько недель назад я сидел здесь и говорил о матчах в декабре – что мы должны играть без поражений. В реальности мы хорошо боремся, показываем дух, но мы победили один раз с «Янг Бойз» и трижды сыграли вничью. Нам нужны очки», – сказал Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» пройдет завтра, 8 декабря, в 18:00 по московскому времени.

    Рохо привез в свои и в чужие, а Моуринью умилил весь мир

    Источник: Sky Sports

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    07.12.2018 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 декабря 2018, 21:28

      При таком составе слуцкий щас четверке был апл

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