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    • Роша: «Интерес бразильских клубов? Я пока принципиально ни о чем не узнаю от агента»

    Роша: «Интерес бразильских клубов? Я пока принципиально ни о чем не узнаю от агента»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что пока не в курсе об интересе к нему со стороны бразильских клубов.

    Ранее сообщалось, что футболиста хочет приобрести претендует «Крузейро».

    «Я принципиально ни о чeм не узнаю. Мой агент мне не рассказывал пока. Он даст мне знать обо всeм позже, когда у нас закончатся матчи. Сейчас я концентрируюсь на «Спартаке», – сказал Роша.

    Форвард перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых три неполных матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт Роши истекает в 2021 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.12.2018 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3877

      Кинстифа 8 декабря 2018, 13:58

      а это вообще трансфер загадка... бабло что ли отмывал на нем..... зачем брали...

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