Роша: «Интерес бразильских клубов? Я пока принципиально ни о чем не узнаю от агента»

Нападающий «Спартака» Педро Роша заявил, что пока не в курсе об интересе к нему со стороны бразильских клубов.

Ранее сообщалось, что футболиста хочет приобрести претендует «Крузейро».

«Я принципиально ни о чeм не узнаю. Мой агент мне не рассказывал пока. Он даст мне знать обо всeм позже, когда у нас закончатся матчи. Сейчас я концентрируюсь на «Спартаке», – сказал Роша.

Форвард перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых три неполных матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт Роши истекает в 2021 году.