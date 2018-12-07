Влашич: «Реалу» в матче с ЦСКА ничего не нужно. Недавно он без вопросов проиграл «Эйбару»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

Перед заключительным туром Лиги чемпионов армейцы занимают последнее место в группе, набрав, как и «Виктория», четыре очка, но уступая чехам по личным встречам.

В шестом туре ЦСКА на выезде сыграет против «Реала», а «Виктория» примет «Рому».

– Как оцените ваши шансы на выход в плей-офф Лиги Европы?

– Все возможно. У нас такие же шансы, как у «Виктории».

– Но ведь чехи играют дома, с немотивированной «Ромой».

– И «Реалу» в матче с нами ничего не нужно. С точки зрения таблицы. Так что мы в одинаковой ситуации. У нас по четыре очка. Так что все возможно.

– Считаете, ЦСКА в состоянии набрать очки, а то и выиграть в Мадриде?

– Ну да. А что тут такого? «Реал» недавно проиграл без вопросов «Эйбару» – 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с «Реалом» можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на «Сантьяго Бернабеу».