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    • Влашич: «Реалу» в матче с ЦСКА ничего не нужно. Недавно он без вопросов проиграл «Эйбару»

    Влашич: «Реалу» в матче с ЦСКА ничего не нужно. Недавно он без вопросов проиграл «Эйбару»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

    Перед заключительным туром Лиги чемпионов армейцы занимают последнее место в группе, набрав, как и «Виктория», четыре очка, но уступая чехам по личным встречам.

    В шестом туре ЦСКА на выезде сыграет против «Реала», а «Виктория» примет «Рому».

    – Как оцените ваши шансы на выход в плей-офф Лиги Европы?

    – Все возможно. У нас такие же шансы, как у «Виктории».

    – Но ведь чехи играют дома, с немотивированной «Ромой».

    – И «Реалу» в матче с нами ничего не нужно. С точки зрения таблицы. Так что мы в одинаковой ситуации. У нас по четыре очка. Так что все возможно.

    – Считаете, ЦСКА в состоянии набрать очки, а то и выиграть в Мадриде?

    – Ну да. А что тут такого? «Реал» недавно проиграл без вопросов «Эйбару» – 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с «Реалом» можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: «Российская газета»

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    07.12.2018 17:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 декабря 2018, 08:29

      Собраться и выиграть!!!

      1
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball > VeniaminS 8 декабря 2018, 10:21

      Банально, но ДА

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 8 декабря 2018, 01:50

      ну так вперёд, за очками, престижем...вам терять нечего, а мотивация есть...

      1
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      Рейтинг: +13760

      Dominator777 8 декабря 2018, 00:25

      Матч будет очень тяжелый и есть большие сомнения в том, что армейцы одолеют даже резервный состав Реала. В тоже время Виктория будет играть дома с немотивированной Ромой и у нее больше шансов добыть очко, чем у армейцев. Но в любом случае желаю армейцам победы.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2018, 20:57

      Команда должна настраиваться только на победу и не думать о том,
      что противнику ничего не нужно в этой игре. Продолжаем надеяться
      на положительный результат. Удачи вам ребята!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 декабря 2018, 20:18

      Реал скорее всего выпустит много рещервистов, но и они будут играть на победу.
      Как говорил мой тренер " Переживают все, но тот кто выходя на поля перестает переживать выигрывает. "
      Удачи ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 7 декабря 2018, 19:45

      В этом то и проблема, когда от вас не ждут победы вы выиграете. Как только играют с лохами и ждут победы вы играть забываете. Будет забавно если ЦСКА обыграет два раза Реал и займет 4 строчку. Если Реал дойдет до финала, то все будут говорить, а мы Реал обыгрывали. Как это говорили о сборной Греции на ЧМ 2004г.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Lilipyt 7 декабря 2018, 20:59

      Если выиграют, то могут занять 3 место.

      0
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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt > vladimir-7 7 декабря 2018, 21:24

      ЦСКА по личным встречам проигрывает Виктории

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Lilipyt 8 декабря 2018, 08:06

      Если Виктория проиграет, а ЦСКА выиграет или ничью
      сгоняет, то 3 место у ЦСКА, по очкам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt > vladimir-7 8 декабря 2018, 17:55

      но все знают, что ЦСКА не выиграет ;-)

      0
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 7 декабря 2018, 19:27

      Такие мысли - первый шаг к поражению.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 декабря 2018, 18:09

      соберитесь,ребята.... сделайте подарок к новогодним праздникам... себе и стране....

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:07

      Не надейтесь.Три миллиона евро ещё ни одному ,самому богатому клубу,не помешали.Да и реабилитироваться за 0-1 в Москве надо. Примерно 4-1 будет. И ЦСКА спокойно начнёт готовиться к продолжению сезона,а Гинер(по итогам ЛЧ) получит очередные 30 млн.евреек.Гончар только для этого и пригоден,а все судьбоносные матчи проигрывает вчистую.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 17:52

      зря зря так думаешь за каждую победу УЕФА бабки платят хорошие да к тому же у них должок перед вами так что будьте осторожны

      5
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      Рейтинг: +25055

      bset > Полная Канистра 7 декабря 2018, 18:03

      Бабки для России хорошие. Реал футболок на большую сумму продает, чем какие-то призовые за групповой этап. Вот за победу еще куда не шло.

      6
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