Тарханов: «Стадион «Зенита» – очень красивый. Лучший в мире»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал стадион «Санкт-Петербург» лучшим в мире.

Специалист руководил екатеринбуржцами в матче открытия арены «Зенита» весной 2017 года.

– Действительно ли было душно во время матча открытия? На это жаловались многие футболисты.

– Наоборот, было комфортно, тепло.

– В Петербурге единственная на всю страну арена с крышей. Почему их нет на Урале и в Сибири?

– Конечно, хотелось бы играть под крышей, но почему у нас таких стадионов нет, сказать не могу.

– Сейчас, когда эта история в прошлом, как вам стадион в Петербурге? Насколько красивый?

– Очень красивый! Лучший в мире.