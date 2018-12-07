Тарханов: «Стадион «Зенита» – очень красивый. Лучший в мире»

Вполне возможно.
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал стадион «Санкт-Петербург» лучшим в мире.
Специалист руководил екатеринбуржцами в матче открытия арены «Зенита» весной 2017 года.
– Действительно ли было душно во время матча открытия? На это жаловались многие футболисты.
– Наоборот, было комфортно, тепло.
– В Петербурге единственная на всю страну арена с крышей. Почему их нет на Урале и в Сибири?
– Конечно, хотелось бы играть под крышей, но почему у нас таких стадионов нет, сказать не могу.
– Сейчас, когда эта история в прошлом, как вам стадион в Петербурге? Насколько красивый?
– Очень красивый! Лучший в мире.