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    • Тарханов: «Стадион «Зенита» – очень красивый. Лучший в мире»

    Тарханов: «Стадион «Зенита» – очень красивый. Лучший в мире»

    Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал стадион «Санкт-Петербург» лучшим в мире.

    Специалист руководил екатеринбуржцами в матче открытия арены «Зенита» весной 2017 года.

    – Действительно ли было душно во время матча открытия? На это жаловались многие футболисты.

    – Наоборот, было комфортно, тепло.

    – В Петербурге единственная на всю страну арена с крышей. Почему их нет на Урале и в Сибири?

    – Конечно, хотелось бы играть под крышей, но почему у нас таких стадионов нет, сказать не могу.

    – Сейчас, когда эта история в прошлом, как вам стадион в Петербурге? Насколько красивый?

    – Очень красивый! Лучший в мире.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.12.2018 14:26
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:11

      Вполне возможно.

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      Рейтинг: +422

      TRELL 7 декабря 2018, 21:32

      Точно. Самый лучший!

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      Рейтинг: +1506

      balam 7 декабря 2018, 20:11

      главное штоб тепло. а как бакланы? или тарханов не в курсах. стадион реально красивый

      0
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 7 декабря 2018, 19:11

      Все было бы просто здорово, если бы не не скандальная правда о разграблении средств при строительстве и того факта, что никто не понес никакого наказания за беспрецедентное воровство.

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy > edw7777 7 декабря 2018, 19:16

      Вот очередного маразматика понесло.......наверно не питерский(их особенно трогает стоимость стадиона)....наверно из их зарплаты украли море денег ради этой арены....

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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > Govy 7 декабря 2018, 19:28

      Ты, похоже, сам приворовываешь. Что ж пользуйся моментом. А вот обзываться не стоит. Так только низкие люди поступают. В сети-то ты силен...

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy > edw7777 7 декабря 2018, 20:22

      А ты хочешь со мной чем то померяться?ладно,не ной.....и у тебя будет праздник,когда ныть перестанешь

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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > Govy 7 декабря 2018, 20:35

      Да не отказался бы... А праздник у меня всегда, но это не твоего ума дело. Так как насчет померяться? Я бываю в очень многих городах мира, так что могу подскочить.

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      Рейтинг: -5

      Govy > edw7777 7 декабря 2018, 21:19

      Подскочить можешь весной на Открытие,когда к вам приеду......в Европе полагаю нам не встретиться,разновалентны....

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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > Govy 7 декабря 2018, 21:31

      Прилечу в любой город Европы, только скажи в какой. Летаю по всему миру

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      Рейтинг: -5

      Govy > edw7777 7 декабря 2018, 21:33

      Так зачем далеко лететь то,воскресенье А109 9 ряд 16-17 место,вэлком)

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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > Govy 7 декабря 2018, 21:37

      На стадион не смогу, и не по заказу. Мне не хватит времени. Придется подъехать в аэропорт. Ведь это ты предложил померяться. Так что условия выбираю я. Таковы законы чести. Или тебе эти понятия не знакомы?

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      Рейтинг: -5

      Govy > edw7777 7 декабря 2018, 21:46

      Ну раз не стадион и не татами,извините,остальное прописано в УК.....а так в зоне досмотра на пару часиков.....а вдруг вас не выпустят)

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > edw7777 7 декабря 2018, 22:12

      Да ладно тебе, искатель правды........ если у тебя лично и украли, то согласись, что далеко не последнее. Приходи на стадион и радуйся жизни. Положительные эмоции в нашем возрасте гораздо полезнее, чем скулить о деньгах, украденных не у нас и без нас.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1117

      edw7777 > ilichkadr 8 декабря 2018, 16:46

      Да, Вы, безусловно, правы. Но у меня так в жизни не получается, к моему великому сожалению.

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > edw7777 8 декабря 2018, 17:40

      Всё у нас получится. Пенсию просто так не дают!

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      Рейтинг: +1117

      edw7777 > ilichkadr 8 декабря 2018, 17:44

      Ваши слова да богу в уши)))

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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > edw7777 8 декабря 2018, 19:47

      Не, не богу, а нам в уши!

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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 19:00

      Кто был,думаю напишет откровенно......Велком)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 17:59

      наверное до следующего ЧМ появятся

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 16:52

      Для наших климатических условий ,это как раз то что надо.

      3
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 7 декабря 2018, 16:09

      Особенно, когда налетают тучи бакланов: и гадят, и гадят, и гадят... )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > derrik2000 7 декабря 2018, 16:24

      Какие у тебя сны плохие(((

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      Рейтинг: -5

      Govy > derrik2000 7 декабря 2018, 17:52

      Они же на него все гадят и гадят......тут обделаешся конкретно)

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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 15:15

      Мне на автодоме сложно судить про европейские стадионы)))))за десять лет езды.....

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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 7 декабря 2018, 15:11

      Самое главное, что в ЛЮБУЮ погоду, на стадионе комфортно и зрителям, и игрокам.

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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > mamba9090909 7 декабря 2018, 16:31

      и тепло )

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