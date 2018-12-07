Семак: «Поездка в Тулу не сложилась для «Зенита» удачно, но катастрофы никакой нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» отметил, что в игре против казанцев команда постарается избежать такого количества ошибок, которое было допущено в проигранной прошлой встрече с тульским «Арсеналом» (2:4).

«Нам не удалось справиться с контратаками «Арсенала», мы очень неудачно сыграли в обороне. Где-то свою роль сыграло качество поля, подвели и свои ошибки. Но это футбол. Людям свойственно ошибаться. Мы уже разобрали игру в Туле, провели работу над ошибками. Надеюсь, их будет меньше.

Проблемы всегда существуют, надеюсь, они несерьeзные. Есть игроки, чьe участие в матче под вопросом. К сожалению, поездка в Тулу не сложилась для нас удачно. Но будем готовиться к следующей игре. Катастрофы никакой нет.

Казанская команда хорошо организована, мы видим уровень еe игры. Все знают, как играют команды Курбана Бердыева. Завтра решим, как будем действовать. Курбан Бекиевич варьирует свои построения в зависимости от тенденций футбола и подбора игроков, но всегда выжимает максимум из своих футболистов. «Рубин» играет хорошо, стабильно показывает высокий уровень. Так было и в кубковом матче с «Локомотивом», – сказал Семак.

Игра «Зенит» – «Рубин» состоится в воскресенье, 9 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.