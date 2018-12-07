Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Семак: «Поездка в Тулу не сложилась для «Зенита» удачно, но катастрофы никакой нет»

    Семак: «Поездка в Тулу не сложилась для «Зенита» удачно, но катастрофы никакой нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» отметил, что в игре против казанцев команда постарается избежать такого количества ошибок, которое было допущено в проигранной прошлой встрече с тульским «Арсеналом» (2:4).

    «Нам не удалось справиться с контратаками «Арсенала», мы очень неудачно сыграли в обороне. Где-то свою роль сыграло качество поля, подвели и свои ошибки. Но это футбол. Людям свойственно ошибаться. Мы уже разобрали игру в Туле, провели работу над ошибками. Надеюсь, их будет меньше.

    Проблемы всегда существуют, надеюсь, они несерьeзные. Есть игроки, чьe участие в матче под вопросом. К сожалению, поездка в Тулу не сложилась для нас удачно. Но будем готовиться к следующей игре. Катастрофы никакой нет.

    Казанская команда хорошо организована, мы видим уровень еe игры. Все знают, как играют команды Курбана Бердыева. Завтра решим, как будем действовать. Курбан Бекиевич варьирует свои построения в зависимости от тенденций футбола и подбора игроков, но всегда выжимает максимум из своих футболистов. «Рубин» играет хорошо, стабильно показывает высокий уровень. Так было и в кубковом матче с «Локомотивом», – сказал Семак.

    Игра «Зенит» – «Рубин» состоится в воскресенье, 9 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 7 декабря 2018, 17:45

      Катастрофы нет,
      но и чемпионство притормозилось.
      Обносилось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 17:18

      При всех издержках трансферной политики, травмах игроков, надо признать и ошибки при выборе основы на матч и применяемые тактические схемы расстановки в игре.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 16:46

      Катастрофы конечно нет. На ошибках учатся.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo 7 декабря 2018, 15:32

      а мы думаем что проигрывать Арсеналу, Динамо и Анжи это уже катастрофа

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4440

      ЮНик 7 декабря 2018, 15:06

      Катастрофой для всех этих "профессионалов" станет адекватная оплата их "непосильного труда" в зависимости от конечного результата в матчах с европейскими командами. А то платят им как футболистам "Арсенала" лондонского, а играют они как "Арсенал" тульский. Порой даже хуже...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > ЮНик 8 декабря 2018, 01:11

      А у лондонского Арсенала какой конечный результат что им можно так платить? Кубок лиги за 10 лет?..) Двойные стандарты зло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > ЮНик 8 декабря 2018, 01:22

      И кстати Тульский Арсенал не Зенит, но зарплаты там тоже в сотнях тысячах долларов США, при отсутствии результата вообще, с ними что делаем, закрываем вообще?) Отрицание цен на футбольном рынке, это самая дичайшая дичь которую можно вообразить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 7 декабря 2018, 14:27

      Конечно ничего страшного и катастрофы нет.
      С учётом того, что ИГРЫ в "зимний" отрезок не показывает подавляющее большинство команд РФПЛ, исключая ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов", Зенит - чемпион 1-го отрезка чемпионата страны 2018-2019.
      МедалЕй, правда, официально не дают, да - ладно.
      А, вот, в весенней части чемпионата - ещё посмотрим, какой из Зенита "Сухов".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > derrik2000 7 декабря 2018, 14:42

      Если уж быть справедливым до конца, чтобы стать чемпионом этого первого отрезка надо сначала выиграть у Рубина бы.. Краснодар в двух очках, проигрыш Рубину при победе Краснодара и... . ну ты понял)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Gek Dement 7 декабря 2018, 14:56

      Справедливо. Плюсану.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > derrik2000 7 декабря 2018, 15:05

      Плач демагогов и параноиков......круг закончился 15-м туром,будет вам и 17-тый......отскочите

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 14:21

      Богданычу конечно не просто.....надеемся на усиление и снисхождение Фемиды хотя бы в феврале!....мы все ещё первые

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Govy 7 декабря 2018, 15:00

      Если Зениту нужно усиливаться,то что про других говорить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > александр п 7 декабря 2018, 15:02

      Мне до других как доГондураса....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Govy 7 декабря 2018, 15:06

      Ты был бы прав ,если бы Зенит состязался бы сам с собой.А он соревнуется с командами ,которые укомплектованы хуже в разы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > александр п 7 декабря 2018, 15:11

      Вы любезный забываете конец 80-х начало 90-х......когда одна ущербные команда 9 лет имела всех....времена поменялись.....и Матрасники в Испании имеют грандов через раз.....чего и Быкам нашим желаю.....а нытье как-то не трогает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Govy 7 декабря 2018, 15:15

      Никто не забыт ,и ничто не забыто.В конце 80 х,Спартак героически обыграл тогдашний суперклуб,в 90 е да,Спартак был в том же положении что Зенит сейчас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -5

      Govy > александр п 7 декабря 2018, 18:53

      Один раз не пе.....т,тренируйтесь,и не нойте на всю страну.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 7 декабря 2018, 14:06

      как ушли А-В Боаш Халк Витсель Данни всё команды в Питере нет и нескоро будет особенно при Фурсенке

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo > Garrincha58 7 декабря 2018, 16:28

      Проблемы начались когда не стало Сарсании

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 7 декабря 2018, 14:00

      Пора брать на себя ответственность за провалы и тренерскому штабу..работы которого не видно..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 