Шатов: «На данный момент со здоровьем все хорошо, я готов сыграть с «Рубином»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов сообщил, что готов принять участие в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином».

«На данный момент со здоровьем все хорошо, я тренируюсь и готов сыграть с «Рубином», – цитирует Шатова твиттер петербуржцев.

27-летний футболист был травмирован почти месяц. В последний раз он выходил на поле 11 ноября во встрече 14-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:2).

В этом сезоне Шатов провел за «Зенит» 15 игр, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Матч «Зенит» – «Рубин» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 9 декабря.