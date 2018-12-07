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    • Шатов: «На данный момент со здоровьем все хорошо, я готов сыграть с «Рубином»

    Шатов: «На данный момент со здоровьем все хорошо, я готов сыграть с «Рубином»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов сообщил, что готов принять участие в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином».

    «На данный момент со здоровьем все хорошо, я тренируюсь и готов сыграть с «Рубином», – цитирует Шатова твиттер петербуржцев.

    27-летний футболист был травмирован почти месяц. В последний раз он выходил на поле 11 ноября во встрече 14-го тура Премьер-лиги с ЦСКА (0:2).

    В этом сезоне Шатов провел за «Зенит» 15 игр, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

    Матч «Зенит» – «Рубин» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 9 декабря.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.12.2018 12:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:18

      Олег очень сдал..................

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 15:30

      Давай-давай,пора со Смольниковым бровку нарезать......а то Далер со сМаком уже сдохли.....

      0
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      Рейтинг: +2422

      baden69 7 декабря 2018, 15:01

      Интересно, наберет ли Олег свои лучшие кондиции и покажет ли свою лучшую форму весной? В этой игре на замену может и выйдет, но ждать шикарной игры от него бесполезно.

      0
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      Рейтинг: +19

      Ментор 7 декабря 2018, 14:51

      И что будешь делать? Получишь мячик, сместишься в центр и всё?

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 7 декабря 2018, 13:40

      Пора играть начинать а то и в 3 не попадете

      0
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 7 декабря 2018, 12:38

      Выползай и вспомни как Локо зарядил...

      0
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