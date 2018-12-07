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    Ахметов: «Переход в «Рому»? Это все слухи»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал интерес к себе со стороны «Ромы».

    – Это все слухи. Мое дело играть в футбол, а не обращать внимание на слухи. Будет у ЦСКА официальное предложение – будем разговаривать.

    – То есть «Рома», несмотря на детскую симпатию к «Милану», неплохой вариант?

    – То было детство, сейчас я профессионал и выбирать клуб по детским симпатиям – неправильно.

    Ранее Ахметова признали лучшим молодым футболистом РПЛ по итогам 2018 года.

    Из лучшего молодого игрока России делали бухгалтера. Он ссорился с клубом и требовал денег

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2018 01:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 7 декабря 2018, 18:46

      Да за голову надо взяться!

      1
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      Рейтинг: +25055

      bset 7 декабря 2018, 08:16

      Рассудил. Может оно и к лучшему, что его сослали в отдел кадров. После мыслей, что чуть карьеру не закончил в молодом возрасте, требования уже к себе вряд ли снизит - будет пахать, пахать, пахать.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 декабря 2018, 02:46

      Не рановато ли?

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > directorpg 7 декабря 2018, 06:15

      Тоже думаю рановато, но пока рановато,а потом вдруг поздновато становится!

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