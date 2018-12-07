Ахметов: «Переход в «Рому»? Это все слухи»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал интерес к себе со стороны «Ромы».

– Это все слухи. Мое дело играть в футбол, а не обращать внимание на слухи. Будет у ЦСКА официальное предложение – будем разговаривать.

– То есть «Рома», несмотря на детскую симпатию к «Милану», неплохой вариант?

– То было детство, сейчас я профессионал и выбирать клуб по детским симпатиям – неправильно.

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