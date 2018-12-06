Кузяев – лучший игрок «Зенита» в ноябре

Молодец. Кто как не он заслуживает это больше.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского клуба в ноябре.
Второе место в голосовании занял голкипер Андрей Лунев, третьим стал защитник Александр Анюков.
Кузяев впервые стал лучшим игроком месяца в «Зените». В ноябре хавбек провел шесть матчей и отдал две результативные передачи.
Всего в этом сезоне Кузяев принял участие в 15 играх РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 6 декабря 2018 г.