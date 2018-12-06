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    Кузяев – лучший игрок «Зенита» в ноябре

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского клуба в ноябре.

    Второе место в голосовании занял голкипер Андрей Лунев, третьим стал защитник Александр Анюков.

    Кузяев впервые стал лучшим игроком месяца в «Зените». В ноябре хавбек провел шесть матчей и отдал две результативные передачи.

    Всего в этом сезоне Кузяев принял участие в 15 играх РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.12.2018 22:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 11:09

      Молодец. Кто как не он заслуживает это больше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 7 декабря 2018, 08:38

      Далер молор! Один из не многих кто радует в Зените

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 7 декабря 2018, 01:35

      eeee а как же Мевля???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 декабря 2018, 23:11

      Хотя он не особо крутой футболист но из всего Зенита не выделяется больше всех

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 22:57

      Наконец-то признали очевидное!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 22:22

      Далер уже на волевых играет. На него выпала большая нагрузка.

      2
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