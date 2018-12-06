Кузяев – лучший игрок «Зенита» в ноябре

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского клуба в ноябре.

Второе место в голосовании занял голкипер Андрей Лунев, третьим стал защитник Александр Анюков.

Кузяев впервые стал лучшим игроком месяца в «Зените». В ноябре хавбек провел шесть матчей и отдал две результативные передачи.

Всего в этом сезоне Кузяев принял участие в 15 играх РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу.