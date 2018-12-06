Уткин – о поддержке Миранчуков: «Перед игрой со «Спартаком» до часу ночи тусить в клубе – это солидарность не словом, а делом»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки выразили поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые содержатся в СИЗО «Бутырка». В среду Тверской суд Москвы продлил арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

«В пятницу, накануне игры со «Спартаком», до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах всей Москвы – это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом. Молодцы, парни!» – написал Уткин.

Ранее Уткин сообщил, что за день до матча 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) Миранчуки были замечены в клубе на Красной Пресне в компании других футболистов «Локомотива».