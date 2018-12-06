Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин – о поддержке Миранчуков: «Перед игрой со «Спартаком» до часу ночи тусить в клубе – это солидарность не словом, а делом»

    Уткин – о поддержке Миранчуков: «Перед игрой со «Спартаком» до часу ночи тусить в клубе – это солидарность не словом, а делом»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки выразили поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые содержатся в СИЗО «Бутырка». В среду Тверской суд Москвы продлил арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

    «В пятницу, накануне игры со «Спартаком», до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах всей Москвы – это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом. Молодцы, парни!» – написал Уткин.

    Ранее Уткин сообщил, что за день до матча 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) Миранчуки были замечены в клубе на Красной Пресне в компании других футболистов «Локомотива».

    Источник: Твиттер Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2018 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 7 декабря 2018, 22:49

      Кто-нибудь, купите этому шкафу стул покрепче, чтоб сидел на нем и невы**ывался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 7 декабря 2018, 00:03

      Верх цинизма.
      Уткин давно написал об этом.
      Если не опровергли, значит правда.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 6 декабря 2018, 20:44

      Сжечь нехристей!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3311

      Опорник84 6 декабря 2018, 20:22

      Огромные зарплаты развращают наших ребят, надо с этим что-то делать! При тугих кошельках о футболе думать не приходится!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Опорник84 6 декабря 2018, 22:31

      Только отмена лимита. Только жёсткая конкуренция. И никаких там "всё для сборной". Проходили уже. С лимитом у нас 5 иностранцев в составе сборной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 6 декабря 2018, 19:52

      Если Уткин написал правду, хотелось бы кое-что высказать братьям Миранчукам и прочим вечным надеждам российского футбола. Бог наградил вас талантом, но без труда талант вам не поможет. Если нет сил отдать себя всего футболу, то лучше и честнее бросить это безнадёжное дело и найти себе другое достойное место в жизни.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Нас Много 6 декабря 2018, 22:30

      Проблема в том, что заниматься в секции стоит дорого и не все родители могут себе это позволить, а те, кто может это сделать, ведут туда мальчишек с одной целью - что бы их дитя стал футболистом и зарабатывал огромные деньги.
      Изначально родители прививают у детей любовь не к футболу, а к деньгам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Владислав Vlad 7 декабря 2018, 07:24

      Если наверх пробиваются с помощью денег, то это самая большая проблема. Наличие финансов не перекроет божий дар...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Нас Много 7 декабря 2018, 10:59

      в том то и дело что талантов хватает только в футбол они играют в свободное от работы время

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > anri1703 7 декабря 2018, 12:37

      А может так и нужно, послать к чёртовой матери коммерциализированный профессиональный спорт и чтобы каждый день во дворах открывались баталии по разным видам спорта. Даёшь массовое физкультурное движение, в свободное от работы время...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      СеняШахты 6 декабря 2018, 19:51

      Сталина на них нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 6 декабря 2018, 19:37

      может для солидарности тоже сядите

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4440

      ЮНик 6 декабря 2018, 19:25

      На поле их различить очень сложно. Оба сейчас играют хреново и будут деградировать дальше. Но вне поля разница есть: один рассекает на "Бентли", другой на "Роллс ройсе". Машинки, ночные клубы, телки, шальное бабло... И где-то на шестнадцатом месте футбол. Потому и нет в АПЛ среди пятисот игроков ни одного из России. Потому что там играют ПРОФЕССИОНАЛЫ.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > ЮНик 6 декабря 2018, 19:47

      Вот на самом деле кто даст ответ-почему Миранчуки играют хуже чем год и два назад, что посчитали жизнь удалась, попали в светскую хронику, тусятся с известными гимнастками, а что еще надо по их меркам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 декабря 2018, 19:19

      Солидарность какая-то гнилая...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 6 декабря 2018, 18:52

      ахаахах....вася отжигает.....и еще, желчь из васи прет постоянно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4440

      ЮНик > B.G. 6 декабря 2018, 19:27

      Вася ссыт тебе в тапок или плюет в твои кастрюли?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > ЮНик 6 декабря 2018, 20:14

      ...мне, с чего ты взял? А вот тебе, походу нассал.
      проходи мимо, провокатор, не пиши мне больше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4440

      ЮНик > B.G. 6 декабря 2018, 21:28

      Огорчил ты меня... Не буду писАть тебе больше, противный!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 