Уткин: «Менее чем за двое суток до матча со «Спартаком» игроки «Локомотива» развлекались в ночном клубе. Среди них – братья»

Спортивный комментатор Василий Уткин, размышляя о причинах поражения «Локомотива» в матче 16 тура РПЛ против «Спартака» (1:2), рассказал, что несколько футболистов железнодорожников менее чем за двое суток до матча проводили время в ночном клубе.

«Один товарищ в пятницу ночью видел в клубе на Красной Пресне трех игроков «Локомотива». Все они вышли со «Спартаком» в основе. Одного из них заменили во втором тайме. В клубе футболисты прекрасно проводили время. Двое из описываемых – братья, но, конечно, называть их фамилию я не буду», – сказал Уткин.

В «Локомотиве» есть только одни братья – Алексей и Антон Миранчуки.