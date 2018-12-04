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    • Уткин: «Менее чем за двое суток до матча со «Спартаком» игроки «Локомотива» развлекались в ночном клубе. Среди них – братья»

    Уткин: «Менее чем за двое суток до матча со «Спартаком» игроки «Локомотива» развлекались в ночном клубе. Среди них – братья»

    Спортивный комментатор Василий Уткин, размышляя о причинах поражения «Локомотива» в матче 16 тура РПЛ против «Спартака» (1:2), рассказал, что несколько футболистов железнодорожников менее чем за двое суток до матча проводили время в ночном клубе.

    «Один товарищ в пятницу ночью видел в клубе на Красной Пресне трех игроков «Локомотива». Все они вышли со «Спартаком» в основе. Одного из них заменили во втором тайме. В клубе футболисты прекрасно проводили время. Двое из описываемых – братья, но, конечно, называть их фамилию я не буду», – сказал Уткин.

    В «Локомотиве» есть только одни братья – Алексей и Антон Миранчуки.

    Источник: YouTube

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    04.12.2018 06:28
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 4 декабря 2018, 19:51

      Ну и пусть ходят,их личное дело,денег хватает...Вас журналистов скоро палками гонять будут,везде нос сунете,..Потом удивляетесь,что интервью вам не хотят давать(((

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 4 декабря 2018, 14:28

      У пацанов, похоже, уже жизнь удалась и чего корячиться на тренировках и на поле. Цели стать Модричем и в помине не стоит, живут себе в удовольствие..

      2
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > polt 4 декабря 2018, 19:17

      Модрич, что в клубы не ходит?

      0
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      Рейтинг: +281

      trudovik > sergan113 6 декабря 2018, 17:53

      Дело-то не в ночном клубе, а в отношении к своей профессии. И у братьев и у модрича есть голова, руки и ноги. И даже удобные бутсы. Но только Модрич впахивает изо дня в день, желая стать лучше-сильнее-быстрее, иначе сложно объяснить его заслуги. А братья М, довольствуются тем, что можно бегать в пол-силы в локо, получая прекрасную ЗП для России и нет смысла напрягаться - лимит сделает свое дело! Я не отрицаю, они оба талантливые парни, но хотят ли они получить свой золотой мяч или как минимум уехать поиграть в топовый клуб. Сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > trudovik 9 декабря 2018, 11:49

      Откуда ты знаешь, как пашут братья? Может ты в тренерском штабе локо? Почему у нас люди любят осуждать других, может из- за зависти?

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 13:53

      В ночном клубе они решили снять стресс (что является личным делом каждого). Но по каким то необъяснимым причинам ,сделать это им не удалось или удалось но не в полной мере.

      6
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      Рейтинг: +187

      maxpav 4 декабря 2018, 12:46

      В итоге "за выход" получили соответственно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 4 декабря 2018, 12:20

      Третий точно был Смолов

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 4 декабря 2018, 12:15

      Сто пудов, третьим был Смолов. Братья на поле ещё хоть как то держались, так как молоды и успели восстановиться, а старикан Смолов показал себя во "всей красе".

      7
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      Рейтинг: +26916

      slavutiq70 4 декабря 2018, 12:07

      Конечно лично дело каждого как проводить выходной.....только вот не стать действительно большим игроком не соблюдая режима..за редким исключением...поэтому у нас не мало подающих надежды но в итоге так остаются подавать....что бы быть среди первых в каком то деле приходиться жертвовать некоторыми радостями жизни так сказать...

      4
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > slavutiq70 4 декабря 2018, 16:46

      Когда в башке ветер гуляет, какие тут амбиции. Для амбиций нужна сила воли, а тут прожил день, да и ладно.

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 4 декабря 2018, 11:57

      Все мы люди. И что из того где они бывают и что делают.

      3
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Mazai-NN 4 декабря 2018, 12:28

      Если б ты что-то понимал в физиологии и футболе, то не задавался бы такими вопросами.

      0
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > vladik12 4 декабря 2018, 12:43

      Локомотив проиграл не из-за того,что кто-то был за два дня до игры в клубе.Ошиблись защитники,а братья были одни из лучших в составе.А Смолов каким был, таким и остался.В Москве у него давно всё не очень.Его за Урал надо.Там он в своей тарелке.

      1
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      Рейтинг: +570

      avera 4 декабря 2018, 11:45

      Обиделся что не пригласили с собой, вот и слил.

      -1
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      Рейтинг: +570

      avera > avera 5 декабря 2018, 11:01

      Уткин читает комментарии?

      0
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      Рейтинг: +1506

      balam 4 декабря 2018, 11:36

      Вася-хунвэйбин. полудурок хренов

      -1
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