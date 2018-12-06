Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: «Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами»

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки выразили поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

В октябре футболисты были арестованы на два месяца по обвинениям в побоях и хулиганстве. Вчера Тверской суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

«Саша, Паша, привет. Привет, ребят. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации, при любой возможности. Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами», – сказали Миранчуки.

Ранее Кокорина и Мамаева поддержали игроки «Зенита» и главный тренер команды Сергей Семак, нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник «Спартака» Александр Самедов.