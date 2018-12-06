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    • Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: «Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами»

    Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: «Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами»

    Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки выразили поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    В октябре футболисты были арестованы на два месяца по обвинениям в побоях и хулиганстве. Вчера Тверской суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

    «Саша, Паша, привет. Привет, ребят. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации, при любой возможности. Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами», – сказали Миранчуки.

    Ранее Кокорина и Мамаева поддержали игроки «Зенита» и главный тренер команды Сергей Семак, нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник «Спартака» Александр Самедов.

    Источник: Инстаграм Алана Чочиева

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    06.12.2018 14:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 6 декабря 2018, 20:48

      САНЬКУ И ПАШЕ ФАРТУ ВОРОВСКОГО А НЕ КУМОВСКОГО!!!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 20:33

      Тоже в СИЗО хотят.Похвально!

      1
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 6 декабря 2018, 17:46

      Пока не введут реальные наказания за поругание чести, оскорбления и клевету мужик должен иметь право так сказать фигурально "дать в морду" или вызвать на дуэль, а пока этого нет, безтостестероновые будут продолжать безноказанно зубоскалить , унижать достоинство, пуськи будут кривляться в церкви, продолжится надругание над верой и идеалами. Мужчина должен иметь право защитить себя или свою даму от мерзкого сноба, знающего что "на его стороне закон" и зубы будут всегда на месте потому-что "времена" изменились, и то за что Безухов вызвал на дуэль Долохова теперь будет всегда безнаказанно...

      3
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      Рейтинг: +63

      vasily2591 6 декабря 2018, 17:37

      Очень интересно, чтобы выразили Миранчуки, Федя и Самедов, если бы им в подобной ситуации настучали по голове стулом. Про Семака даже говорить не хочется - вроде тренер, воспитатель, а мозги, к несчастью, те же, что и у Миранчуков и иже с ними... Очень печально ребята...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 6 декабря 2018, 17:34

      Мужики ! Уважаю за это

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      Taps 6 декабря 2018, 17:19

      Братья Миранчуки такие же раздолбаи.
      Поглядим что будет после их очередной пьянки.

      -1
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 6 декабря 2018, 17:09

      Футбол, и всё что его сопровождает, становится гнилой средой, провоцирующей низкую мораль общества, претендующей на вековую индульгенцию от творящегося мракобесия , крайне далёкого от идеалов человеческого общества. Отсюда пустые трибуны, отсутствие результатов, желание жить бесплатно на пожертвования олигархов, вседозволенность и безнаказанность. Уймитесь господа футболисты. Вы не стоите тех денег, которыми вы объелись, вы есть срез аморальности нашего общества и не более того. Вы ни какие не великие и вы ничего не достигли. Оглянитесь, задумайтесь, покайтесь в том, что вы творите. Станьте же наконец нормальными людьми. Подумайте, какой вы пример подаёте нашей молодёжи. Поверьте, мы можем всё простить, но и вы , будьте людьми.

      2
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      Рейтинг: +826

      Grag 6 декабря 2018, 16:54

      Начался массовый отмаз этих контрацептивов. Только ленивый не высказался об их поддержке.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 декабря 2018, 16:43

      когда жёны декабристов сказали: "мы с вами", они надели валенки и поехали в Сибирь....
      а "вы с ними"- это намедне в ночном клубе зависали, трепачи...

      4
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      Рейтинг: +862

      Jack24 6 декабря 2018, 16:43

      Такие же калдыри

      1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Jack24 6 декабря 2018, 20:50

      Зато у вас пяточков одни трезвенники!!!!!

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