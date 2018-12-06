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    • Гендиректор «Арсенала»: «Вероятность возвращения Бакаева в «Спартак» зимой стремится к нулю»

    Гендиректор «Арсенала»: «Вероятность возвращения Бакаева в «Спартак» зимой стремится к нулю»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о вероятности возвращения полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

    Туляки арендовали 22-летнего футболиста у москвичей до конца сезона. Ранее появилась информация, что красно-белые договорились с «Арсеналом» о досрочном возвращении хавбека в январе. Позже президент тульского клуба Гурам Аджоев заявил, что не отпустит Бакаева в «Спартак» до окончания срока арендного договора.

    – Какова вероятность того, что Зелимхан Бакаев во время зимнего перерыва вернется в «Спартак»?

    – Такая вероятность стремится к нулю. У нас все договоры аренды с клубами подписаны до конца сезона. Поэтому любое прекращение аренды, как говорил классик, это продукт полного непротивления сторон. Чтобы прервать такой договор, должно быть обоюдное решение клубов и желание самого футболиста.

    – Если Бакаев или Джорджевич подойдут к вам и скажут: отпустите в «Спартак» или «Зенит». Пойдете навстречу?

    – Не представляют себе такой ситуации, вряд ли такое может случиться. Ребята себя комфортно чувствуют в Туле. На сегодняшний день «Арсенал» является кузницей для футболистов и тренеров. У всех перед глазами примеры Артема Дзюбы, который в Туле вырос до основного игрока сборной на ЧМ-2018, и Олега Кононова.

    Источник: «Советский Спорт»

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    06.12.2018 15:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 декабря 2018, 20:51

      Думаю, что в договорах по аренде есть какой-нибудь пунктик, где клуб может досрочно вернуть футболиста. Допустим - травма игроков основного состава и нехватка игроков.
      По-ходу не зря ромашка начала травмироваться.)))

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 19:07

      Даже Дзюбу Тула вырастила для сборной.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 декабря 2018, 17:22

      Тула теперь Нюь-Васюки ?

      1
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 6 декабря 2018, 15:41

      "– Если Бакаев или Джорджевич подойдут к вам и скажут: отпустите в «Спартак» или «Зенит». Пойдете навстречу?

      – Не представляют себе такой ситуации, вряд ли такое может случиться. Ребята себя комфортно чувствуют в Туле."

      А если всё таки подойдут и попросят отпустить?
      Ответ какой-то обтекаемый.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 > derrik2000 6 декабря 2018, 16:38

      Что тут не понятного ? Тула это почти рай для футболиста!))))

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 6 декабря 2018, 15:27

      А я думал, что так Дзюба играть стал? Оказывается он побывал в кузнице футбольных талантов. Вот уже и из Бакаева выковали звезду. Из Кононова сделали супер-тренера, что даже сам Спартак не устоял от искушения забрать его к себе для того, чтобы снова стать чемпионом. Куда там голландцам! Отстали. Теперь Тула рулит.)))

      6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Т34 6 декабря 2018, 20:49

      У них в кузнице кузнец всех от нехорошего кодирует.)))

      1
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