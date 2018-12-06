Гендиректор «Арсенала»: «Вероятность возвращения Бакаева в «Спартак» зимой стремится к нулю»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о вероятности возвращения полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Туляки арендовали 22-летнего футболиста у москвичей до конца сезона. Ранее появилась информация, что красно-белые договорились с «Арсеналом» о досрочном возвращении хавбека в январе. Позже президент тульского клуба Гурам Аджоев заявил, что не отпустит Бакаева в «Спартак» до окончания срока арендного договора.

– Какова вероятность того, что Зелимхан Бакаев во время зимнего перерыва вернется в «Спартак»?

– Такая вероятность стремится к нулю. У нас все договоры аренды с клубами подписаны до конца сезона. Поэтому любое прекращение аренды, как говорил классик, это продукт полного непротивления сторон. Чтобы прервать такой договор, должно быть обоюдное решение клубов и желание самого футболиста.

– Если Бакаев или Джорджевич подойдут к вам и скажут: отпустите в «Спартак» или «Зенит». Пойдете навстречу?

– Не представляют себе такой ситуации, вряд ли такое может случиться. Ребята себя комфортно чувствуют в Туле. На сегодняшний день «Арсенал» является кузницей для футболистов и тренеров. У всех перед глазами примеры Артема Дзюбы, который в Туле вырос до основного игрока сборной на ЧМ-2018, и Олега Кононова.