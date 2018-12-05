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    Аджоев не собирается возвращать Бакаева в «Спартак»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев дал понять, что не отпустит полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартак».

    22-летний хавбек, забивший в нынешнем розыгрыше РПЛ пять голов, выступает за тульский клуб на правах аренды. Ранее сообщалось, что красно-белые решили досрочно вернуть футболиста.

    «Зелимхан раскрылся в «Арсенале», показывает хорошую, яркую игру. По договору его аренда заканчивается летом. Думаю, что он способен стать большим футболистом, если будет играть в основном составе. Бакаев в «Арсенале» до окончания своего контракта, и разговоры здесь неуместны!» — заявил Аджоев.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    05.12.2018 09:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 декабря 2018, 21:07

      Что у него было в Спартаке и как он сейчас заиграл.... не стоит менять фартовую команду.... Дзюба в Арсенале и Дзюба в Зените уже не тот.... пусть мотает на ус....

      0
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 5 декабря 2018, 13:51

      Куда впихивать-то его будут? В Спартаке и так ПЗ хоть половину продавай.

      0
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 5 декабря 2018, 13:47

      https://soccernews.ru/news/spartak-opredelilsya-s-pervym-zimnim-novichkom-226478?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
      Здесь написано что Бакаев вернется этой зимой

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > oyabun 5 декабря 2018, 18:43

      Ок!!!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 декабря 2018, 12:53

      Молодец! Цену набивает.

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      Рейтинг: +6913

      батог > maygli 5 декабря 2018, 13:42

      ???

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      Рейтинг: +5873

      maygli > батог 5 декабря 2018, 13:54

      :-)))

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      Рейтинг: +6913

      батог > maygli 5 декабря 2018, 18:43

      Кому цену набивает?

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      Рейтинг: +5873

      maygli > батог 6 декабря 2018, 17:01

      Бакаеву.

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 11:23

      В контракте должно быть все прописано.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 10:38

      ...остальное(правду) узнаем попозже.

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      Рейтинг: +33712

      oyabun 5 декабря 2018, 10:22

      Источники информации разные. В других пишут что Спартак УЖЕ договорился о возвращении Бакаева именно зимой.

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