Аджоев не собирается возвращать Бакаева в «Спартак»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев дал понять, что не отпустит полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартак».

22-летний хавбек, забивший в нынешнем розыгрыше РПЛ пять голов, выступает за тульский клуб на правах аренды. Ранее сообщалось, что красно-белые решили досрочно вернуть футболиста.

«Зелимхан раскрылся в «Арсенале», показывает хорошую, яркую игру. По договору его аренда заканчивается летом. Думаю, что он способен стать большим футболистом, если будет играть в основном составе. Бакаев в «Арсенале» до окончания своего контракта, и разговоры здесь неуместны!» — заявил Аджоев.

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