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    • «Спорт-Экспресс»: «Спартак» договорился с «Арсеналом» о досрочном возвращении Бакаева из аренды

    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» договорился с «Арсеналом» о досрочном возвращении Бакаева из аренды

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» досрочно вернет полузащитника Зелимхана Бакаева из аренды в тульском «Арсенале». Клубы уже достигли соглашения по этому вопросу. Изначально аренда 22-летнего футболиста предполагалась до конца текущего сезона.

    Скорее всего, 8 января хавбек отправится с москвичами на их первый зимний сбор в ОАЭ.

    В этом сезоне Бакаев провел за «Арсенал» в РПЛ 13 матчей и забил четыре гола.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2018 13:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 декабря 2018, 20:20

      давно наших пора забирать а то ветераны уже во 2 тайме выдыхаются

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 16:58

      Если возьмут - хорошо. Главное не засиделся бы на лавке.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 16:47

      Бакаев сейчас прилично выглядит, игрок быстрый, техничный, с хорошим дриблингом и ударом. В Спартаке есть кого отцеплять от состава и доверять молодым играть парням.

      1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 3 декабря 2018, 15:10

      Хорошая новость.А насчёт ветеранов?Пара сезонов и они все уйдут.Их место и займёт обкатанная сейчас,сегодня молодежь.Все идёт правильно.Болелы,коллеги,терпение!!!Всё наладится.У нас в кой веки тренер ,а не физрук.

      1
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 3 декабря 2018, 15:00

      Отличная новость! Команду давно надо омолаживать и в частности в центр Игнатова, а на фланги Бакаева и Ташаева. Ломовицкий и Тимофеев пока не готовы, очень много брака.

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 декабря 2018, 15:00

      А смысл? Чтоб он сидел на скамейке? Сейчас у Спартака есть молодые ребята и очень добротные, вместо которых почему-то продолжают играть старпёры... Это и Ломовицкий, и Игнатов, и Рассказов, и Максименко, и Тимофеев, и Ташаев + ещё из Спартака-2 там есть пара очень хороших ребят + ещё 2 из Чертаново очень перспективных ребят придут зимой... А вместо них до сих пор играют Ребров, Комбарян, Глушаков, Самедов... Я конечно рад тому, что в Спартаке становится всё больше молодых, но какой в этом смысл, если их не наигрывать? Они просто будут деградировать и загубят свою карьеру, если ситуация не изменится.

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 декабря 2018, 14:59

      Главное, чтобы с Глушаковым согласовали )))

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 3 декабря 2018, 14:39

      Бакаев в Арсенале смотрится очень не плохо.
      Если это правда, то однозначно усиление.

      6
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 3 декабря 2018, 14:28

      Намерение хорошее.
      Но что-то мнительно как-то насчет его успешной игры в Спартаке.
      Сейчас на лавке сидит куча молодого пополнения, Ташаев без практики деградирует. Да и с ОПГ не ясно, как она отнесется к пополнения. С молодежью в составе, придется много бегать. Нужно ли им это перед пенсией?))

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 14:19

      Если это не "утка" С-Э, то хорошо. Спартак надо омолаживать и конечно больше своих воспитанников должно играть в нем.

      7
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