«Спорт-Экспресс»: «Спартак» договорился с «Арсеналом» о досрочном возвращении Бакаева из аренды

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» досрочно вернет полузащитника Зелимхана Бакаева из аренды в тульском «Арсенале». Клубы уже достигли соглашения по этому вопросу. Изначально аренда 22-летнего футболиста предполагалась до конца текущего сезона.

Скорее всего, 8 января хавбек отправится с москвичами на их первый зимний сбор в ОАЭ.

В этом сезоне Бакаев провел за «Арсенал» в РПЛ 13 матчей и забил четыре гола.

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