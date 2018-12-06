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    • Пеле: «У Месси всего один навык. Марадона был намного лучше него»

    Пеле: «У Месси всего один навык. Марадона был намного лучше него»

    Легендарный бразильский нападающий Пеле заявил, что считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси менее хорошим футболистом, чем знаменитый в прошлом форвард сборной Аргентины Диего Марадона. По словам бразильца, Месси обладает лишь одним навыком.

    «Как вы можете сравнивать парня, который хорошо играет головой, бьет левой ногой и правой, и другого, бьющего лишь одной ногой, имеющего только один навык и плохо играющего головой?

    Как вы можете сравнивать? Чтобы сравнить с Пеле, это должен быть кто-то, кто хорошо бьет слева, справа и забивает головой.

    Насколько я могу судить, Марадона был одним из лучших футболистов. Если вы спросите меня, был ли он лучше Месси, – да, был. Намного лучше», – сказал Пеле.

    Источник: Folha de Sao Paulo

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    06.12.2018 12:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +14

      ZGAMES 6 декабря 2018, 22:46

      Не каждый сможет играть всю карьеру одним навыком!!! Пеле старый маразматик!

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 6 декабря 2018, 19:02

      А юности моя бабушка была-студенткой,спортсменкой,комсомолкой,умницей, красавицей- одним словом королевой во всём дворе и институте.А сейчас инвалид, пенсионерка,глупышка,дурнушка и с головой в свои 80 лет не дружит.Не те сейчас короли и королевы,не те...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 18:24

      С одним навыком столько голов не забить...

      2
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 6 декабря 2018, 18:09

      LERDAV. Марадонна единственный кто забил РУКОЙ!!! ТАК даже ПЕЛЕ не смог. " КОРОЛЬ СМЕНИЛСЯ с РУКОЙ ДРУГОЙ КОРОЛЬ

      0
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      Рейтинг: +1389

      Fin035 6 декабря 2018, 17:11

      Боюсь представить, если бы бог одарил бы Месси и правой ногой! Видимо Он решил, что Месси достаточно и левой, чтобы всех затмить!) Поэтому видимо Пеле и больше нечего сказать, кроме того, как при унизить Месси не высоким ростом и не умение играть правой ногой, как левой! Хотя я считаю, судя по играм Лео, это утверждение субъективное, так как он не плохо играет и правой и головой!

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 17:09

      По некоторым данным Месси и Марадона забили мячей одинаково по 345. Но Марадона это сделал за 18 лет а Месси за 9 лет и еще сколько забьет. Вот и ответ кто лучший?

      3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 декабря 2018, 16:49

      Старости не радость... мозги совсем не работают(( Это не в обиду ему все мы когда то постареем. Но уровень футбола 30 лет назад был намного иной нежели сейчас. Про уровень который был 50 лет назад вообще молчу)

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 6 декабря 2018, 15:52

      Это сказал Король.

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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 14:53

      Сообщество оценивающее игроков в основном по хайпу Вас не поймёт, господин Эдсон Арантес ду Насименту.

      5
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 декабря 2018, 14:24

      Не то чё-то говорит!плюс тогда защитники дровяные были

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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY > Жёлто-синий 6 декабря 2018, 14:55

      Представляю выражение лица Евгения Серафимыча Ловчева, когда он прочтёт твой коммент про защитников.

      5
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