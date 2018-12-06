Пеле: «У Месси всего один навык. Марадона был намного лучше него»

Легендарный бразильский нападающий Пеле заявил, что считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси менее хорошим футболистом, чем знаменитый в прошлом форвард сборной Аргентины Диего Марадона. По словам бразильца, Месси обладает лишь одним навыком.

«Как вы можете сравнивать парня, который хорошо играет головой, бьет левой ногой и правой, и другого, бьющего лишь одной ногой, имеющего только один навык и плохо играющего головой?

Как вы можете сравнивать? Чтобы сравнить с Пеле, это должен быть кто-то, кто хорошо бьет слева, справа и забивает головой.

Насколько я могу судить, Марадона был одним из лучших футболистов. Если вы спросите меня, был ли он лучше Месси, – да, был. Намного лучше», – сказал Пеле.