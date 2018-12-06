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    • Воронин: «К истории Кокорина и Мамаева подключился кто-то серьезный»

    Воронин: «К истории Кокорина и Мамаева подключился кто-то серьезный»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о продлении ареста форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля. Им предъявляют обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

    – Сильно шокирован тем, что ребятам продлили арест. Надеялся, что их выпустят. Хотя я и в первый раз надеялся… Слушал перед заседанием адвокатов, у них было немного надежды. Наверное, и я все понимал, но в глубине души верил, что их отпустят. У меня шок, честно. Это просто нереальный перебор. Не могу понять одного – кто включился и кому это надо.

    – То есть показательная порка?

    – Это даже хуже. Мне кажется, что кто-то серьезный к этой истории подключился и хочет что-то показать. Хотя сейчас, смотря на реакцию общественности, вижу, как меняется мнение – сначала кричали, что ребят нужно посадить, а теперь – жалеют. Формулировка, что они опасны для общества – абсурд и бред. В чем опасны?! Никто не снимает с них ответственности, они и сами понимают свой косяк и много раз уже извинились. Но четыре месяца находится под стражей за драку… Тогда в России нужно строить больше тюрем. Каждый третий при таком раскладе должен сидеть в тюрьме. Но я смотрел передачу у Андрея Малахова и вижу, как меняется мнение людей и самого ведущего. Радует, что наконец-то ребят начали поддерживать футболисты.

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2018 10:47
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 6 декабря 2018, 17:49

      Ни на тех напали...Спрашивается с чем связано награждение одного из "пострадавших" аж самим президентом?
      Связь не улавливаете?

      1
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      Рейтинг: +6389

      порт 6 декабря 2018, 17:47

      Песков, ты ....не хороший человек.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 16:46

      Взялись за них очень круто.

      5
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 декабря 2018, 16:17

      за "золотую молодежь" и тд так же бы яростно взялись я не оправдываю их( Кокорина и Мамаева) но показательная порка на лицо

      4
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 6 декабря 2018, 15:24

      Думаю следствие будет идти столько сколько им дадут, а потом выпустят в зале суда. НО их нельзя сравнивать с обычными людьми. Они публичные люди, на них смотрят дети и подростки. С публичного человека всегда спрос больше. А дело резонансное. И это не первый их косяк. Сначала было неадекватное поведение (с шампанским) - их пожурили. Они не поняли или не сделали правильных выводов. Отсюда и второй косяк, по нарастающей. В такой ситуации отпускать нельзя ни кого и наказание должно быть гораздо более суровое чем оно того стоит. Про Кокорина не скажу, не знаю, а то что Мамаев часто бывает не адекватен - это факт. Его к стати за это и из ЦСКА сплавили.

      3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 6 декабря 2018, 15:11

      Полностью согласен!

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 декабря 2018, 15:05

      Полностью согласен с Андреем сколько судеб да что там судеб - жизней загублено у этих грёбаных вершителей закона ,они ждут когда весь народ поднимется и *** буду дождутся

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > smersh45 6 декабря 2018, 15:35

      Не в защиту ментов, прокуроров и судов продажных, но человек сам кузнец своей жизни. Основные проблемы люди создают себе сами. Накосячат по пьяни или по дури, а потом тупа: а чё я такого сделал? Человек всегда в ответе за то куда сядет его зад (Наутилус). Умные слова. Прежде чем что-то сделать надо подумать, зачем ты это делаешь и к чему это приведет.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > MichelWB 7 декабря 2018, 17:35

      Я не отрицаю всё правильно каждый должен отвечать за свои поступки , но чёрт побери нужно и совесть иметь кому то за миллиарды домашний арест , а потом вообще отпускают за недоказуемостью , а кому то шьют чуть ли не терроризм за то что поправил причёску хоть и стулом

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > smersh45 18 декабря 2018, 23:12

      Согласен, за миллиарды надо давать телогрейку от Версаче и кайло со стразами SWAROVSKI и деревья выбирать по толще.

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 6 декабря 2018, 14:19

      Вот ты тупой, кто интересно наградил Пака???

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > monser08 6 декабря 2018, 15:46

      Чем? Если стулом, то Кокорин.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 13:47

      Я вот сразу написал, что это заказуха, а Малахов разворачивается как флюгер. Кому больше верить: мне (себе) или фиглярам с ТВ.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 6 декабря 2018, 13:43

      У нас не сидит каждый третий потому, что потерпевшая сторона как правило получает щедрые подарки от обидчика и забирает заявление. А тут резонансное дело. Посидят немного и отпустят их. Подумают над своим поведением за это время. Также этот будет уроком для всех. Что так делать, как они, нельзя. Двух месяцев для осознания маловато. Четыре - кажется тоже мало. А вот шести должно хватить:)

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Dmirubo 6 декабря 2018, 13:51

      Все правильно, но мы так и не знаем, как квалифицированы травмы потерпевших. Если тяжкие, то забирай, не забирай,- без суда не обойтись

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > Театрал 6 декабря 2018, 15:40

      Даже если сел за мелочь, то без суда уже не выйдешь. Я за свою жизнь, еще ни разу не видел, что бы как Шарапов, извинились и выпустили до суда. Только если по подозрению в преступлении, которое не доказали. А когда все снято на видео. Тут суд без вариантов. Но отпустить могут в зале суда.

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