«Енисей» пошутил о погоде в Москве в день матча с ЦСКА

Пресс-служба «Енисея» оценила прогноз погоды в день матча 17-го тура чемпионата России с ЦСКА. Предыдущая игра команды против «Ахмата» (1:1) состоялась в Красноярске при температуре минус 14 градусов.

«Твое лицо, когда узнал, что в день матча ЦСКА – «Енисей» в Москве будет минус 9 и небольшой снег», – говорится в сообщении клуба.

Матч ЦСКА – «Енисей» пройдет в субботу, 8-го декабря. Начало – в 15:00 мск.