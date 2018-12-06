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    «Енисей» пошутил о погоде в Москве в день матча с ЦСКА

    Пресс-служба «Енисея» оценила прогноз погоды в день матча 17-го тура чемпионата России с ЦСКА. Предыдущая игра команды против «Ахмата» (1:1) состоялась в Красноярске при температуре минус 14 градусов.

    «Твое лицо, когда узнал, что в день матча ЦСКА – «Енисей» в Москве будет минус 9 и небольшой снег», – говорится в сообщении клуба.

    Матч ЦСКА – «Енисей» пройдет в субботу, 8-го декабря. Начало – в 15:00 мск.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    06.12.2018 09:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 6 декабря 2018, 16:04

      Твое лицо, когда узнал, что против тебя будет играть Бекао. Ты уже потраченый, но еще этого не знаешь)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 6 декабря 2018, 11:11

      А сколько коренных сибиряков в "Енисее" ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > владимир миронов 6 декабря 2018, 13:53

      Там болгарские амкары.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru > владимир миронов 6 декабря 2018, 23:50

      А сколько в" ЦСКА" коренных москвичей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 6 декабря 2018, 10:06

      лучше бы тренировались а не всякой ху...й занимались а то только сидят в твитерах да инстаграммах а играть кроме ФИФЫ не во что не умеют

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Garrincha58 6 декабря 2018, 10:18

      это ты пресс-службе?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25055

      bset 6 декабря 2018, 09:45

      Да в Москве сейчас курорт по сравнению с Красноярском. Приедут погреться к нам)

      3
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 6 декабря 2018, 09:44

      у меня на работе соц сети зарублены, поэтому картинки не грузятся (( вставляйте просто картинку а не ссылку плиз ...

      0
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      Рейтинг: +25055

      bset > Drezden85 6 декабря 2018, 09:46

      Может тебе еще заголовки нормальные, статьи без ошибок и интервью на части не разрывать для публикации в течение дня? Ты слишком много хочешь от бомбардировских журналюх.

      4
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