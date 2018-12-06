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    • Самедов – Мамаеву и Кокорину: «Будьте сильными, держитесь. Все наладится»

    Самедов – Мамаеву и Кокорину: «Будьте сильными, держитесь. Все наладится»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выступил с поддержкой в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ранее суд продлил арест футболистов до 8 февраля.

    «Парни, будьте сильными, держитесь. Я уверен, что все обязательно наладится и вы скоро будете с нами.

    Давайте, парни, удачи», – сказал Самедов в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: «Россия 1»

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    06.12.2018 09:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 16:11

      Теперь надо ждать поддержки от ЦСКА ,Динамо ,Локомотива.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 13:49

      Наладится? С таким судейством, хуже чем у Москалева, ничего не наладится. Вдуют 6 лет и прощай молодость!

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      Рейтинг: +955

      Юрэс 6 декабря 2018, 12:52

      На.......й посылаете всех.
      ФУТБОЛ РУЛИТ. ХА ХА ХА ХА!!!!!!

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      Рейтинг: +399

      kella 6 декабря 2018, 10:05

      Самедов – Мамаеву и Кокорину: «Будьте сильными, держитесь. Все наладится» - скоро на пенсию!

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