Самедов – Мамаеву и Кокорину: «Будьте сильными, держитесь. Все наладится»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выступил с поддержкой в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ранее суд продлил арест футболистов до 8 февраля.

«Парни, будьте сильными, держитесь. Я уверен, что все обязательно наладится и вы скоро будете с нами.

Давайте, парни, удачи», – сказал Самедов в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное