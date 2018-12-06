Семин: «Фернандеш не подошел к лавке после замены? Ну не подошел и ради бога»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после первого матча 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0) прокомментировал эпизод, произошедший после замены полузащитника Мануэля Фернандеша. Португалец сразу ушел в раздевалку, не подходя к скамейке запасных.

– Почему Фернандеш не подошел к скамейке после того как был заменен?

– Это ни на что не влияет. В конец матча очень холодно, он сразу пошел в раздевалку. Почему он должен ко всем подходить ко всем? Ну не подошел и ради бога.

Ответная игра «Рубин» – «Локомотив» запланирована на 23 февраля в Казани.