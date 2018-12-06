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    • Семин: «Фернандеш не подошел к лавке после замены? Ну не подошел и ради бога»

    Семин: «Фернандеш не подошел к лавке после замены? Ну не подошел и ради бога»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после первого матча 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0) прокомментировал эпизод, произошедший после замены полузащитника Мануэля Фернандеша. Португалец сразу ушел в раздевалку, не подходя к скамейке запасных.

    – Почему Фернандеш не подошел к скамейке после того как был заменен?

    – Это ни на что не влияет. В конец матча очень холодно, он сразу пошел в раздевалку. Почему он должен ко всем подходить ко всем? Ну не подошел и ради бога.

    Ответная игра «Рубин» – «Локомотив» запланирована на 23 февраля в Казани.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2018 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +887

      sined1951 6 декабря 2018, 15:23

      И правильно сделал. Я не понимаю тех руководителей команд, которые замененных игроков усаживают на скамейки при плохой погоде. Люди набегались, потные, их надо в тепло, а не на скамейку запасных.

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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 6 декабря 2018, 13:04

      Палыч! Ето значит что етот звездулька куй на вас ложил. Выкинь его с команды и характеристику напеши негативную по дисциплины.

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