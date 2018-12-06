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    • Кононов: «Первый тайм с «Уралом» отыграли, мягко сказать, плохо»

    Кононов: «Первый тайм с «Уралом» отыграли, мягко сказать, плохо»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1).

    «Первый тайм отыграли, мягко сказать, плохо. Пытались играть низом, позиционно, но много было потерь. Хоть ребята отбирали, но мы абсолютно не обостряли. Во втором тайме стали играть быстрее – могли забить больше, чем один. Но не успевали в контрпрессинг, не успевали вернуться домой из атаки – поэтому одна из них завершилась голом.

    Поблагодарил ребят за второй тайм. Есть шансы в ответном матче. Даже если бы мы проиграли сегодня, то играли бы с «Уралом» в Екатеринбурге так, чтобы пройти дальше», – сказал Кононов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2018 01:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 14:53

      Шансы конечно есть и ими надо воспользоваться.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 10:46

      В вторую половину второго тайма хорошо???

      0
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      Рейтинг: +678

      vodomut 6 декабря 2018, 08:04

      в древние времена,Спартак считался кубковой командой-теперь аутсайдер

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 декабря 2018, 07:44

      "Есть шансы в ответном матче" Есть шансы, КАРЛ!!!!! С Уралом, КАРЛ!!!! дожили....

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      Рейтинг: +33712

      oyabun 6 декабря 2018, 07:25

      Чувствовалось что в перерыве Кононов хорошо "зарядил" игроков на вторую половину. Жаль только этого заряда хватило минут на 15-20.

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