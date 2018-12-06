Кононов: «Первый тайм с «Уралом» отыграли, мягко сказать, плохо»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1).

«Первый тайм отыграли, мягко сказать, плохо. Пытались играть низом, позиционно, но много было потерь. Хоть ребята отбирали, но мы абсолютно не обостряли. Во втором тайме стали играть быстрее – могли забить больше, чем один. Но не успевали в контрпрессинг, не успевали вернуться домой из атаки – поэтому одна из них завершилась голом.

Поблагодарил ребят за второй тайм. Есть шансы в ответном матче. Даже если бы мы проиграли сегодня, то играли бы с «Уралом» в Екатеринбурге так, чтобы пройти дальше», – сказал Кононов.

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