Смолов поддержал Кокорина и Мамаева: «Вас не хватает на футбольном поле»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации.

Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, и все будет хорошо. Обнимаю», – сказал Смолов.

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