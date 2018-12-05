Смолов поддержал Кокорина и Мамаева: «Вас не хватает на футбольном поле»

кто это все????? ты за всех не отвечай
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации.
Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, и все будет хорошо. Обнимаю», – сказал Смолов.
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