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    • Смолов поддержал Кокорина и Мамаева: «Вас не хватает на футбольном поле»

    Смолов поддержал Кокорина и Мамаева: «Вас не хватает на футбольном поле»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации.

    Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, и все будет хорошо. Обнимаю», – сказал Смолов.

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: «Россия 1»

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    05.12.2018 23:56
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 17:22

      кто это все????? ты за всех не отвечай

      0
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 6 декабря 2018, 17:15

      Федя - это зеркало нашего футбола. Уже отмазывался.Скоро будет там же, не удивлюсь.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 6 декабря 2018, 14:08

      Мысли Смолова: "на его месте должен был быть я! Напьёшься будешь...!" (к.ф. "Бриллиантовая рука" сцена после булочной)

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 декабря 2018, 13:56

      Федя хорошо бы в бутырке смотрелся

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 декабря 2018, 07:12

      Или тебя у них в СИЗО ...

      0
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 6 декабря 2018, 01:37

      Тебя тоже Федя не хватает .

      4
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      Рейтинг: +481

      sergey610 6 декабря 2018, 01:11

      Их не хватает на пивнухе.

      2
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      Рейтинг: +26916

      slavutiq70 6 декабря 2018, 00:46

      Федя не тем занят .....удары по воротам тренируй лучше.а то не долго и сам без работы окажесься...

      6
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 декабря 2018, 00:44

      Как тебя рядом с ними не хватает)))

      7
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      Рейтинг: +1126

      richi > Docentusa 6 декабря 2018, 09:27

      Его то за что? Из-за жабы, которая вас душит?

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa > richi 6 декабря 2018, 16:50

      Жаба душит вас,а за такую игру не кнутом наказывать надо.Умножь на понты - Расстрел!

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Docentusa 10 декабря 2018, 22:14

      Меня жаба не душит. Я бы умел так играть, столько же зарабатывал бы... А вас точно жаба душит. И по вашему мнению, видимо, вы играете в футбол лучше Смолова, беспонтовый вы наш.

      0
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 6 декабря 2018, 00:36

      Смолов,Коко,Мама,Бу, -из Спартака ,Смо..Чмо ..из Локо
      Звенья одной цепи......
      Поймите люди одно !
      Россия не настолько шикарно живет ,чтобы так *******.......
      А народ это все видит....

      4
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