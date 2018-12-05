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    • Кононов: «Команда не может сразу заиграть в тот футбол, который мы хотим»

    Кононов: «Команда не может сразу заиграть в тот футбол, который мы хотим»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1) высказался об игре команды.

    Почему у «Спартака» под вашим руководством удачные игры сменяют неудачные?

    – Чуть больше двух недель мы работаем в напряженном графике в таком непростом для клуба и игроков периоде. Очень сложно много сделать для того, чтобы сразу игра пошла.

    Уже говорил, что в таком промежутке почти невозможно работать над тактическими взаимодействиями. Я так же, как и вы, недоволен определенными действиями игроков. Но что есть, то есть. Перепады будут. Команда не может сразу заиграть в тот футбол, который мы хотим. Поэтому сейчас будет смесь футбола, который был раньше, и того, который мы хотим видеть.

    Сейчас нужно работать над физикой – ребята то бегут, то останавливаются. Мы смотрим на показатели. Когда поднимаем интенсивность игры – сразу забиваем. Когда дело наоборот – у нас проблемы. Сейчас мы должны работать над тем, чтобы мы играли стабильно интенсивно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 23:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 14:18

      Одним днем команду не построишь ,ну хотя бы избавится от детских ошибок в передачах.

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 6 декабря 2018, 07:09

      Конечно весной посмотрим, сейчас судить нельзя, но особых иллюзий я не испытываю. Дай бог если получится. А хороших игр под твоим руководством Спартак пока не провел ни одной. Периодами были всплески и все... С КС где-то немного подфартило, а с Локо нужно сказать спасибо Смолову за то что он стал таким дном.

      2
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 6 декабря 2018, 00:45

      Понятно что до перерыва новой игры не будет.
      Но сейчас команда, если она команда, делает все, что говорит тренер и какие указания дает от бровки. На мой взгляд идей тренера пока не видно. Ну футбольную истину, кто быстрее - тот и побеждает, знают все. И нового в ней ничего нет.

      2
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 5 декабря 2018, 23:38

      Сейчас отмазки прокатывают: багаж не тот, график напряжённый, две недели прошло.
      Каковы будут отмазки по весне?

      2
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      Рейтинг: +876

      movie 5 декабря 2018, 23:22

      Продержитесь пару матчей, а по весне ждем того чего мы ждем

      4
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