Кононов: «Команда не может сразу заиграть в тот футбол, который мы хотим»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1) высказался об игре команды.

– Почему у «Спартака» под вашим руководством удачные игры сменяют неудачные?

– Чуть больше двух недель мы работаем в напряженном графике в таком непростом для клуба и игроков периоде. Очень сложно много сделать для того, чтобы сразу игра пошла.

Уже говорил, что в таком промежутке почти невозможно работать над тактическими взаимодействиями. Я так же, как и вы, недоволен определенными действиями игроков. Но что есть, то есть. Перепады будут. Команда не может сразу заиграть в тот футбол, который мы хотим. Поэтому сейчас будет смесь футбола, который был раньше, и того, который мы хотим видеть.

Сейчас нужно работать над физикой – ребята то бегут, то останавливаются. Мы смотрим на показатели. Когда поднимаем интенсивность игры – сразу забиваем. Когда дело наоборот – у нас проблемы. Сейчас мы должны работать над тем, чтобы мы играли стабильно интенсивно.

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