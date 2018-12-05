Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча четвертьфинала Кубка России против «Краснодара» (2:2).

«Однозначно испугались в начале, но не понятно чего. На 30-й минуте только первый раз стали нормально пас вперед давать.

Не понимаю, почему мы играли только 60 минут, как надо, а не весь матч. Не все могли сыграть полностью матч. У Ионова минимум надрыв задней поверхности бедра – это итог расписания. У нас остался шанс на домашнюю игру», – сказал Карпин.

Супергол Куэвы, жуткая травма Ротенберга, мегаформа Ханни