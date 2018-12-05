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    • Карпин – о матче с «Краснодаром»: «Только на 30-й минуте стали нормально пас вперед давать»

    Карпин – о матче с «Краснодаром»: «Только на 30-й минуте стали нормально пас вперед давать»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча четвертьфинала Кубка России против «Краснодара» (2:2).

    «Однозначно испугались в начале, но не понятно чего. На 30-й минуте только первый раз стали нормально пас вперед давать.

    Не понимаю, почему мы играли только 60 минут, как надо, а не весь матч. Не все могли сыграть полностью матч. У Ионова минимум надрыв задней поверхности бедра – это итог расписания. У нас остался шанс на домашнюю игру», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 21:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 декабря 2018, 16:28

      Валера...?!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 декабря 2018, 13:59

      Да первые полчаса было жалкое зрелище, ну , а потом потихоньку игра у Ростова наладилась. Результат хороший, есть шанс и неплохой в ответной игре.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 декабря 2018, 06:52

      Дома стены помогут, ну и конечно полный стадион.

      2
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Ще Гевара 6 декабря 2018, 17:01

      насчёт домашних стен ты прав-кто бы раньше сказал что на ростов народ попрёт со страшной сило честно-не поверил бы!!!

      1
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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 6 декабря 2018, 05:17

      Валерим ))

      4
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