Клоппа оштрафовали на 8 тысяч за празднование гола в матче с «Эвертоном»

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по итогам матча 14-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0).

Победный мяч был забит на 96-й минуте, Клопп выбежал на поле после гола. После матча специалист извинился за свое поведение. Тренер должен заплатить штраф 8 тысяч фунтов стерлингов.

«Это абсолютно нормально. Очевидно, что я не мог бы избежать этого. Считаю, что это абсолютно нормально», – сказал Клопп.