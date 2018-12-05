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    • Клоппа оштрафовали на 8 тысяч за празднование гола в матче с «Эвертоном»

    Клоппа оштрафовали на 8 тысяч за празднование гола в матче с «Эвертоном»

    Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по итогам матча 14-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0).

    Победный мяч был забит на 96-й минуте, Клопп выбежал на поле после гола. После матча специалист извинился за свое поведение. Тренер должен заплатить штраф 8 тысяч фунтов стерлингов.

    «Это абсолютно нормально. Очевидно, что я не мог бы избежать этого. Считаю, что это абсолютно нормально», – сказал Клопп.

    Источник: Sky Sports

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    05.12.2018 21:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +199

      MOBI 6 декабря 2018, 13:18

      это фантастика. вот такой футбол нам нужен. Клоппа бы в Зенит. да не пойдёт он

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      Рейтинг: +18

      слава гомель 6 декабря 2018, 10:00

      это футбол...а не шахматы

      0
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 6 декабря 2018, 01:07

      За такие эмоции тренера поощрять надо а не наказывать.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Сержтир 6 декабря 2018, 02:14

      8000 для него чисто символически. Думаю никто особо не расстроился.

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      Рейтинг: +3611

      Axe111 5 декабря 2018, 22:45

      Вот футбол,вот эмоции!!! УЧИСЬ РФС!!!!!! ХОТЯ В РОССИИ ТАКОГО НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!!(((

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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 5 декабря 2018, 21:40

      Реально черная и белая зависть берет к английским фанатам, которые воочию смотрят шикарный футбол, где все 90+6 минут борьба,а не нудная тягомотина, где поддержка переполненных трибун и неподдельные эмоции тренеров, а не почти пустой стадион и отмороженные морды всех без исключения.

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