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    • Кирилл Кокорин: «Мы отсидели два месяца. Этого более чем достаточно»

    Кирилл Кокорин: «Мы отсидели два месяца. Этого более чем достаточно»

    Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл считает, что двух месяцев ареста ему и соучастникам достаточно для исправления. Братья и Павел Мамаев в октябре избили двух человек в Москве.

    «Согласен с адвокатской командой. Мы полностью помогаем следствию. Никуда не пытаемся скрыться. Мы отсидели два месяца — это более, чем достаточно», – сказал Кирилл Кокорин на суде.

    Тем не менее, арест фигурантам был продлен.

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 17:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 6 декабря 2018, 17:18

      Дураков надо лечить принудительно. К этому всё шло. Сочувствие не уместно.

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 6 декабря 2018, 09:51

      Глядя на ваши похождения, один уже решил стать похожим на вас и загулял, потом замерз насмерть...... так что демонстрируйте теперь как сидят футболисты за грешки и вседозволенность...

      0
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 6 декабря 2018, 06:29

      Суд решает что достаточно, а что нет.

      2
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 6 декабря 2018, 02:47

      сиди и думай,прыщавый мажор

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 декабря 2018, 00:25

      Какой достаточно? Твой дои-турьма!

      0
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      Рейтинг: +17

      Ю. Ильин 5 декабря 2018, 22:04

      Небось уже пол тюрьмы обеспечили чем-нибудь. Давайте, улучшайте жизнь сидельцам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 5 декабря 2018, 21:54

      Преступник должен сидеть в тюрме

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 декабря 2018, 21:36

      Это только начало, пацан. Ты хотел выйти героем через 2 месяца. Фуфайка, варежки, валенки и пилить сосну.

      4
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 5 декабря 2018, 20:04

      Серьезно? Это по какой статье у нас за хулиганство 2 месяца СИЗО достаточно?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 5 декабря 2018, 19:18

      он думал - дяди поругают и отпустят...и Кирюшка - герой...а оно вон чё...

      2
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