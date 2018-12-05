Кирилл Кокорин: «Мы отсидели два месяца. Этого более чем достаточно»

Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл считает, что двух месяцев ареста ему и соучастникам достаточно для исправления. Братья и Павел Мамаев в октябре избили двух человек в Москве.

«Согласен с адвокатской командой. Мы полностью помогаем следствию. Никуда не пытаемся скрыться. Мы отсидели два месяца — это более, чем достаточно», – сказал Кирилл Кокорин на суде.

Тем не менее, арест фигурантам был продлен.

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное