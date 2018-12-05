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    • Адвокат Кокорина – о продлении ареста игрока: «Может быть, это показательная порка или казнь»

    Адвокат Кокорина – о продлении ареста игрока: «Может быть, это показательная порка или казнь»

    Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова выступила с комментарием после продления ареста ее подзащитному. Спортсмен пробудет в СИЗО как минимум до 8 февраля.

    «Мы будем обжаловать решение. Может быть, это показательная порка; может быть, казнь. Я не могу об этом говорить», – цитирует Стукалову спортивный журналист Василий Конов.

    Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    05.12.2018 16:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 декабря 2018, 14:34

      Стукалова побои хулиганство

      0
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      Рейтинг: +1495

      Урия Гип 6 декабря 2018, 03:04

      Публичная порка и по домам.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 5 декабря 2018, 20:01

      Именно показательная. Не пацаны ж с улицы.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 декабря 2018, 19:03

      Самая конченая страна... других сожают на год а тут что?

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 5 декабря 2018, 19:00

      Хорошие адвокаты сразу отказались, уж больно тема тухлая!

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 5 декабря 2018, 17:57

      Песков песка насыпал , вот и стараются прокурорчики, судьишки....а тем временем сама дочь Пескова, во Франции в бунтах участвует......вся беда России -ЧИНОВНИК!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 17:13

      Это ежовщина, сынок!

      0
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 5 декабря 2018, 17:11

      Порка))) это уголовное дело, не которые сидят за такое преступление от 3 лет!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 17:03

      защищать не умею но всегда готова обжаловать !!!!!!!!!! адвокатша так себе мелочь попалась

      3
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