Адвокат Кокорина – о продлении ареста игрока: «Может быть, это показательная порка или казнь»

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова выступила с комментарием после продления ареста ее подзащитному. Спортсмен пробудет в СИЗО как минимум до 8 февраля.

«Мы будем обжаловать решение. Может быть, это показательная порка; может быть, казнь. Я не могу об этом говорить», – цитирует Стукалову спортивный журналист Василий Конов.

Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное