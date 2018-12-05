Каррера: «Российские игроки нередко ловят вирус, блокирующий желание прогрессировать. Или хотя бы не деградировать»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о том, что ждет сборную России на следующий год после успешного выступления на чемпионате мира-2018. На домашнем турнире команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где проиграла по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).

– Летом этого года сборная России приятно удивила своих болельщиков и весь футбольный мир выступлением на домашнем чемпионате мира. Чего нам, на ваш взгляд, ждать от российской сборной в 2019-м?

– Черчесов провел очень хорошую работу. Он упорно гнул свою линию в самые трудные периоды и оказался в итоге прав: команда пошла за ним. Мне кажется, что сборная Россия стала по-хорошему злее и мотивированнее, поверила в свои силы, чего ей частенько не хватало раньше. Если команда сможет удержать такой настрой в следующем году, то при наличии целого ряда техничных и острых игроков она должна составить компанию Бельгии на Евро-2020.

Но стоит только футболистам возомнить, что они уже достигли Олимпа, вас ждут большие неприятности. Я заметил, что у русских игроков есть такая опасная черточка: достигнув какого-то серьезного результата, ребята нередко ловят вирус, блокирующий желание прогрессировать или хотя бы не деградировать и понимание того, что работать надо в два раза больше, а не меньше, чем раньше.

Если вашему тренерскому штабу удастся совладать с этим вирусом, все будет хорошо. Ну и, конечно, надо пожелать и вашим тренерам, и самим игрокам, чтобы у них было поменьше травм, особенно серьезных.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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