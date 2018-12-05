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    • Каррера: «Российские игроки нередко ловят вирус, блокирующий желание прогрессировать. Или хотя бы не деградировать»

    Каррера: «Российские игроки нередко ловят вирус, блокирующий желание прогрессировать. Или хотя бы не деградировать»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о том, что ждет сборную России на следующий год после успешного выступления на чемпионате мира-2018. На домашнем турнире команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где проиграла по пенальти Хорватии (2:2, 3:4).

    – Летом этого года сборная России приятно удивила своих болельщиков и весь футбольный мир выступлением на домашнем чемпионате мира. Чего нам, на ваш взгляд, ждать от российской сборной в 2019-м?

    – Черчесов провел очень хорошую работу. Он упорно гнул свою линию в самые трудные периоды и оказался в итоге прав: команда пошла за ним. Мне кажется, что сборная Россия стала по-хорошему злее и мотивированнее, поверила в свои силы, чего ей частенько не хватало раньше. Если команда сможет удержать такой настрой в следующем году, то при наличии целого ряда техничных и острых игроков она должна составить компанию Бельгии на Евро-2020.

    Но стоит только футболистам возомнить, что они уже достигли Олимпа, вас ждут большие неприятности. Я заметил, что у русских игроков есть такая опасная черточка: достигнув какого-то серьезного результата, ребята нередко ловят вирус, блокирующий желание прогрессировать или хотя бы не деградировать и понимание того, что работать надо в два раза больше, а не меньше, чем раньше.

    Если вашему тренерскому штабу удастся совладать с этим вирусом, все будет хорошо. Ну и, конечно, надо пожелать и вашим тренерам, и самим игрокам, чтобы у них было поменьше травм, особенно серьезных.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 12:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 14:16

      Что верно то верно.Но это еще зависит от характера человека и целей которые он для себя поставил. Добившись серьезного контракта ,он понимает что особенно напрягаться не стоит и повышать мастерство не имеет никакого смысла. Это еще и ответ почему в серьезных зарубежных клубах нет наших игроков.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 5 декабря 2018, 13:59

      Прав,зараза..,на все 110%... только,почему сие,до игроков не доходит?!

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Ruryu 5 декабря 2018, 15:58

      И не дойдёт. Пока есть лимит наши игроки так и будут считать себя какими-то недосягаемыми. Это же психология игроков. Их ставят благодаря паспорту, им платят, благодаря паспорту, а развиваться они не хотят, т.к. не видят смысла. Здесь они могут выдать один сезон и стать героями, а дальше зачем что-то делать? Уехать за рубеж и получать в разы меньше? Смысл? Здесь платят, а того уровня, которого они достигли - хватает для нашего чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 5 декабря 2018, 12:38

      Ну, всё.........Каррера стал в строй великих, теперь будет поучать.

      2
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 5 декабря 2018, 12:35

      Он прав , красава в точку

      8
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      Рейтинг: +98

      АХА 5 декабря 2018, 12:27

      Это точно, сколько уже таких было

      4
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