Десятки тысяч фанатов «Боки Хуниорс» проводили команду в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» отправилась на ответный матч финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта» в Мадрид. Перед этим команду проводили в аэропорт десятки тысяч фанатов, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на TyC Sports.

По пути в терминал автобус сопровождали речевками, файерами и танцами. Встреча в Испании намечена на 9 декабря.

Последний раз «Бока Хуниорс» брал Кубок Либертадорес в 2007 году.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) 5 декабря 2018 г.

Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие