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    • Десятки тысяч фанатов «Боки Хуниорс» проводили команду в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

    Десятки тысяч фанатов «Боки Хуниорс» проводили команду в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

    «Бока Хуниорс» отправилась на ответный матч финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта» в Мадрид. Перед этим команду проводили в аэропорт десятки тысяч фанатов, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на TyC Sports.

    По пути в терминал автобус сопровождали речевками, файерами и танцами. Встреча в Испании намечена на 9 декабря.

    Последний раз «Бока Хуниорс» брал Кубок Либертадорес в 2007 году.

    Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

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    05.12.2018 11:11
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