Каррера: «Не удивлен, что Россия проиграла Швеции в Лиге наций»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил поражение сборной России в последнем матче Лиги В Лиги наций против шведов (0:2). Поражение не позволило россиянам подняться в лигу выше.

— А вот наша судьба в Лиге наций решалась в конкретном матче против Швеции. И Россия его, к удивлению многих у нас в стране, проиграла, лишив себя повышения в статусе. Стало ли для вас лично поражение России от Швеции неожиданностью?

— Россия играла в гостях. Швеция находится в рейтинге ФИФА выше вас, большинство ее игроков выступают в зарубежных чемпионатах, а на ЧМ-2018 шведы, как и вы, дошли до четвертьфинала. При этом в своей группе они опередили Германию и разнесли в очном поединке крепкую Мексику. А в одной восьмой финала обыграли Швейцарию, которая следующим летом будет играть в полуфинале Лиги наций.

Добавим к этому, что шведы дважды в своей истории становились бронзовыми призерами чемпионата мира, а однажды играли даже в финале турнира! И еще, к сожалению, именно Швеция не пустила четырехкратного чемпиона мира сборную Италии на ЧМ в Россию, и это впервые за 60 лет! К чему я это вспоминаю? К тому, чтобы дать вам ответ: нет, победа Швеции над Россией меня не удивила.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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