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    • Каррера: «Не удивлен, что Россия проиграла Швеции в Лиге наций»

    Каррера: «Не удивлен, что Россия проиграла Швеции в Лиге наций»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил поражение сборной России в последнем матче Лиги В Лиги наций против шведов (0:2). Поражение не позволило россиянам подняться в лигу выше.

    — А вот наша судьба в Лиге наций решалась в конкретном матче против Швеции. И Россия его, к удивлению многих у нас в стране, проиграла, лишив себя повышения в статусе. Стало ли для вас лично поражение России от Швеции неожиданностью?

    — Россия играла в гостях. Швеция находится в рейтинге ФИФА выше вас, большинство ее игроков выступают в зарубежных чемпионатах, а на ЧМ-2018 шведы, как и вы, дошли до четвертьфинала. При этом в своей группе они опередили Германию и разнесли в очном поединке крепкую Мексику. А в одной восьмой финала обыграли Швейцарию, которая следующим летом будет играть в полуфинале Лиги наций.

    Добавим к этому, что шведы дважды в своей истории становились бронзовыми призерами чемпионата мира, а однажды играли даже в финале турнира! И еще, к сожалению, именно Швеция не пустила четырехкратного чемпиона мира сборную Италии на ЧМ в Россию, и это впервые за 60 лет! К чему я это вспоминаю? К тому, чтобы дать вам ответ: нет, победа Швеции над Россией меня не удивила.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 10:45
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 декабря 2018, 17:28

      Для всех кто следит за рос. футболом , это не стало неожиданностью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 16:29

      Результатам нашей сборной как и её игре мы уже давно не удивляемся, приучили...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 5 декабря 2018, 14:46

      А разве кто-то удивляется?
      Всё как ожидается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 5 декабря 2018, 14:45

      А Каррера знает, что он это сказал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 14:38

      пока не тянет наша команда по многим параметрам

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 декабря 2018, 14:27

      Как играли -- ТАК И ПРОИГРАЛИ -- ничего удивительного !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 13:23

      Наверное трудно найти любителя футбола для которого это поражение стало неожиданным.

      8
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      ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > zigbert 5 декабря 2018, 13:44

      для Черчесова и Мутко это стало неожиданностью ведь они до сих пор видят сны на ЧМ когда наша сборная выходит в финал а дальше просыпаются в холодном поту и что видят?да нечего просто реальность и всё

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > Garrincha58 5 декабря 2018, 13:59

      Не знаю как дальше будет выглядеть игра сборной но сейчас мы пришли к тому с чего все началось.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > zigbert 5 декабря 2018, 14:26

      Надежда всегда умирает последней..а удивления конечно нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 5 декабря 2018, 12:17

      все жили воспоминаниями от игры наших с шведами в 2008, забыв, что в этой сборной давно сменился состав... "наши ожидания - наши проблемы"

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 5 декабря 2018, 11:01

      Любого, кто хоть немного разбирается в футболе, победа Швеции не удивила. Удивить могла разве что беззубая игра наших, но с учётом того, сколько было потерь, это тоже объяснимо.
      Удивились разве что те, кто внезапно воспылал страстью к сборной России лишь на самом ЧМ, и которые вообще с удивлением узнали, что в Швеции вообще есть футбол и какие-то спортсмены, отличные от хоккеистов и керлингистов.

      7
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      ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > gol_kak_sokol 5 декабря 2018, 13:46

      кто же откажется выйдя на пенсию будут какие никакие льготы иметь

      5
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