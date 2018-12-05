Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский может продолжить карьеру в Индонезии. Об этом сообщил агент игрока Александр Панков. На данный момент 33-летний форвард выступает за венгерскую «Кишварду».

«Выбираем варианты. У него контракт с «Кишвардой», кто будет готов заплатить за него деньги – без вопросов. Любые варианты, предложения рассмотрим.

Есть наработки по Индонезии очень интересные. Посмотрим, может, что-то получится», – сказал агент.