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    Милевский может продолжить карьеру в Индонезии

    Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский может продолжить карьеру в Индонезии. Об этом сообщил агент игрока Александр Панков. На данный момент 33-летний форвард выступает за венгерскую «Кишварду».

    «Выбираем варианты. У него контракт с «Кишвардой», кто будет готов заплатить за него деньги – без вопросов. Любые варианты, предложения рассмотрим.

    Есть наработки по Индонезии очень интересные. Посмотрим, может, что-то получится», – сказал агент.

    Источник: Tribuna.com

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    05.12.2018 09:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 11:31

      Поднимет индонезийский футбол на более высокий уровень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 5 декабря 2018, 11:16

      Ну след.вариант будет наверно в Антарктиде. Все остальное этот иди уже прошел. Ото всюду выгнали ссаными тряпками.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 5 декабря 2018, 10:39

      Только там его не было)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 5 декабря 2018, 10:12

      КишВарда: - кишМилевский!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 09:46

      Ребята готовы играть где угодно и за кого угодно, только платите бабки...

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 09:55

      Работа, есть работа. Чего ж тут удивительного? Любой делает также. Старается устроиться на работу, где платят больше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 11:17

      Рубик! Ты посмотри сначала о ком речь - это же МИЛЕВСКИЙ! Гроза всех кабаков!!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > maxpav 5 декабря 2018, 15:57

      Я Милю как игрока и бухаря хорошо знаю ещё по киевскому Динамо мне про него рассказывать не надо, как и про его заработки и штрафы...

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