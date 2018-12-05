Маркизио: «Футбол в России отличается от того, к которому я привык. Здесь упор сделан на физическую подготовку»

Полузащитник Клаудио Маркизио рассказал о своей адаптации в «Зените».

Итальянский футболист перешел в петербургский клуб этим летом из «Ювентуса». В составе сине-бело-голубых 32-летний хавбек провел 12 матчей, в которых забил два гола.

— Можно ли говорить, что ваша адаптация в клубе завершена?

— Думаю, да. У меня все получается неплохо. Если посмотреть на турнирные таблицы, и в чемпионате, и в Лиге Европы мы лидируем. Понятно, что в разных турнирах играть приходится по-разному. В чемпионате России больше контактов между игроками, борьбы, меньше пространства и возможностей проявить свои индивидуальные качества. В Лиге Европы соперники предоставляют больше свободы, и тактически игра строится иначе. К таким различиям приходится привыкать, но в целом своим нынешним состоянием я доволен.

— В одном из первых интервью в Петербурге вы сказали, что российские клубы слабоваты тактически. Поясните.

— У каждой страны свой подход к игре, своя школа. Это зависит от многих факторов, и в частности от того, как с игроками работают тренеры. У русских игроков, как я понимаю, не всегда есть возможность перенимать зарубежный опыт, выступая за границей. Поэтому российский футбол отличается от того футбола, к которому я привык. Упор здесь сделан на физическую подготовку. Но всегда можно расти, становиться лучше и учиться друг у друга.