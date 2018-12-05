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    • Маркизио: «Футбол в России отличается от того, к которому я привык. Здесь упор сделан на физическую подготовку»

    Маркизио: «Футбол в России отличается от того, к которому я привык. Здесь упор сделан на физическую подготовку»

    Полузащитник Клаудио Маркизио рассказал о своей адаптации в «Зените».

    Итальянский футболист перешел в петербургский клуб этим летом из «Ювентуса». В составе сине-бело-голубых 32-летний хавбек провел 12 матчей, в которых забил два гола.

    — Можно ли говорить, что ваша адаптация в клубе завершена?

    — Думаю, да. У меня все получается неплохо. Если посмотреть на турнирные таблицы, и в чемпионате, и в Лиге Европы мы лидируем. Понятно, что в разных турнирах играть приходится по-разному. В чемпионате России больше контактов между игроками, борьбы, меньше пространства и возможностей проявить свои индивидуальные качества. В Лиге Европы соперники предоставляют больше свободы, и тактически игра строится иначе. К таким различиям приходится привыкать, но в целом своим нынешним состоянием я доволен.

    — В одном из первых интервью в Петербурге вы сказали, что российские клубы слабоваты тактически. Поясните.

    — У каждой страны свой подход к игре, своя школа. Это зависит от многих факторов, и в частности от того, как с игроками работают тренеры. У русских игроков, как я понимаю, не всегда есть возможность перенимать зарубежный опыт, выступая за границей. Поэтому российский футбол отличается от того футбола, к которому я привык. Упор здесь сделан на физическую подготовку. Но всегда можно расти, становиться лучше и учиться друг у друга.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    05.12.2018 08:38
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +37

      MU868686 5 декабря 2018, 16:36

      Нормальный футболист,че вы все к нему

      1
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      Рейтинг: +2038

      DMитрий 5 декабря 2018, 14:41

      Так качай ножки и беги быстрее , тогда все будет Ок. Халк вот не жаловался, а он вообще бразилец и в Португалии поиграл.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 декабря 2018, 13:06

      Какие отличия ? -- мяч круглый , трава зелёная -- выигрывает тот , кто быстрее бегает и быстрее соображает на поле ( конечно при этом надо иметь технику) !!!

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 декабря 2018, 12:59

      беги быстро, бей точно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 5 декабря 2018, 12:27

      В Италии сплошная красота на поле, хорошо хоть португалец перешел в юве, разнообразие появилось. Какой мудак его купил (Маркизио)

      0
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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 5 декабря 2018, 11:27

      Футбол в России отличается )) Футбол в Росси играть не умеют .!. Уже много лет команды нечего не выигрывают и не показывают в Лиге чемп..Лиге Евро..Как с Зенита Халк ушел так вообще смотреть Росс..чемп стало не интересно . Мое мнение самая яркая команда это Краснодар. Больше команд ,нет).!.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 11:17

      Может так и остаться игроком запаса.

      3
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      Рейтинг: +570

      avera 5 декабря 2018, 10:59

      Какая физподготовка?Хватает максимум на 60 минут,а потом язык на плечо.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 10:30

      Да уж! Тактически ты слабо для России подготовлен,по первым играм видно!!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 декабря 2018, 10:18

      Да. физподготовка. Называется бег трусцой и спортивная ходьба по футбольному полю.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > kykyi 5 декабря 2018, 10:31

      Он даже и в этой обстановке пока не преуспел!!! А в Италии "шибко скоростной" футбол???

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Агасфер 5 декабря 2018, 10:32

      Да та же хрень.

      1
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