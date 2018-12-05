Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Модрич: «Первое время «Золотой мяч» будет у меня в спальне. Буду просыпаться и понимать, что это не сон»

    Модрич: «Первое время «Золотой мяч» будет у меня в спальне. Буду просыпаться и понимать, что это не сон»

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, куда поставит завоеванный «Золотой мяч». Хорват стал лучшим футболистом текущего года.

    «Первое время трофей будет стоять в моей спальне. Буду просыпаться и говорить себе, что это не сон. Потом найду достойное место. «Золотой мяч» будет в особом углу относительно других призов», – сказал Модрич Marca.

    Хорват в текущем году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала чемпионата мира.

    Модрич – лучший игрок года

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

    «Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича

    Про Модрича уже забыли. Все обсуждают сексизм на премии «Золотого мяча»

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2018 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 10:32

      Трофей ценный что и говорить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:04

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://shortly.be/miopres

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 декабря 2018, 05:02

      Теперь можно и заканчивать с футболом.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 