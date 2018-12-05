Модрич: «Первое время «Золотой мяч» будет у меня в спальне. Буду просыпаться и понимать, что это не сон»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, куда поставит завоеванный «Золотой мяч». Хорват стал лучшим футболистом текущего года.

«Первое время трофей будет стоять в моей спальне. Буду просыпаться и говорить себе, что это не сон. Потом найду достойное место. «Золотой мяч» будет в особом углу относительно других призов», – сказал Модрич Marca.

Хорват в текущем году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала чемпионата мира.

Модрич – лучший игрок года

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

«Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича

Про Модрича уже забыли. Все обсуждают сексизм на премии «Золотого мяча»