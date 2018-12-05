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    • Лига 1. «Лилль» благодаря победе в очном матче опередил «Монпелье» и вышел на второе место

    Лига 1. «Лилль» благодаря победе в очном матче опередил «Монпелье» и вышел на второе место

    В матче 16 тура Лиги 1 встретились «Монпелье» и «Лилль». Минимальная победа досталась гостям. Единственный гол забил Николя Пепе.

    Благодаря трем очкам «Лилль» вышел на второе место в таблице. Отставание от первой строчки составляет 13 очков.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

    Монпелье -Лилль – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Пепе, 6.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2018 00:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:02

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 декабря 2018, 05:01

      Для ПСЖ этот результат не имеет значения.

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