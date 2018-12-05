Лига 1. «Лилль» благодаря победе в очном матче опередил «Монпелье» и вышел на второе место

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres
В матче 16 тура Лиги 1 встретились «Монпелье» и «Лилль». Минимальная победа досталась гостям. Единственный гол забил Николя Пепе.
Благодаря трем очкам «Лилль» вышел на второе место в таблице. Отставание от первой строчки составляет 13 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур
Гол: 0:1 – Пепе, 6.