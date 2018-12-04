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    • Вальверде: «Пятое место Месси в борьбе за «Золотой мяч» – это абсурд»

    Вальверде: «Пятое место Месси в борьбе за «Золотой мяч» – это абсурд»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал пятое место своего форварда Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч». Награду получил полузащитник «Реала» Лука Модрич.

    «Поздравляем Модрича, но пятое место Месси – это абсурд», – считает Вальверде, чьи слова приводит Marca.

    Высшее достижение аргентинца в 2018 году – первое место по итогам сезона Примеры.

    Модрич – лучший игрок года

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

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    Источник: Marca

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    04.12.2018 23:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 09:45

      По игре Месси никому не уступает из претендентов на ЗМ. А вот по титулам у него не все в порядке.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 декабря 2018, 07:16

      Согласен. 3 место было был логично.

      1
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      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:04

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 декабря 2018, 03:41

      Ну кто то лучше выстрелил...

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 декабря 2018, 02:31

      Ну а чем он запомнился в 2018 ? ЧМ провалил, матч ЛЧ с Ромой до сих пор перед глазами.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 декабря 2018, 00:05

      конечно, Мбаппе и Гризманн выше Месси полный бред

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      Рейтинг: +966

      Харченко 5 декабря 2018, 00:04

      Ну не наиграл он на ЗМ.

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