Вальверде: «Пятое место Месси в борьбе за «Золотой мяч» – это абсурд»

По игре Месси никому не уступает из претендентов на ЗМ. А вот по титулам у него не все в порядке.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал пятое место своего форварда Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч». Награду получил полузащитник «Реала» Лука Модрич.
«Поздравляем Модрича, но пятое место Месси – это абсурд», – считает Вальверде, чьи слова приводит Marca.
Высшее достижение аргентинца в 2018 году – первое место по итогам сезона Примеры.
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