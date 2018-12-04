Черчесов – о сборной России: «Желаю всем тренерам такую команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после получения приза в рамках Национальной спортивной премии. Специалист стал лучшим тренером страны в 2018 году.

«Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед! Спасибо команде! Такой команды пожелаю всем тренерам. Впервые видел, чтобы футболисты со слезами на глазах покидали спортивную базу.

Спасибо моей семье! Два года у них не было мужа и отца, а был тренер», – сказал Черчесов.

Россияне на домашнем чемпионате мира дошли до четвертьфинала.