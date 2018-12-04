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    Адриано: «Каррера ушел, а «Спартак» остался»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поговорил о фигуре бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. Именно при итальянце бразилец был куплен у «Милана».

    «Массимо нравился болельщикам и как тренер, и как человек. Он действительно провeл отличную работу в клубе, выиграл долгожданные медали. Но он ушeл, а команда и болельщики остались. Теперь нужно двигаться дальше. Футболистам — играть, а фанатам — поддерживать свой клуб. Футбольная жизнь, как я еe понимаю, устроена именно так.

    Действительно, были случаи, когда после забитого мяча мы шли к трибуне, чтобы вместе отпраздновать гол, но болельщики начинали скандировать нам имя предыдущего наставника.

    Выходит, они персональные фанаты Массимо, а не «Спартака»? Лично я, и это не секрет, отлично отношусь к нему, у нас прекрасные отношения, но он ушeл, а клуб остался. И его цвета нужно защищать всем вместе», – сказал Адриано RT.

    Каррера привел спартаковцев к победе в чемпионате России в прошлом году.

    Источник: RT

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    04.12.2018 19:58
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 5 декабря 2018, 05:51

      Все уйдут - Спатак останется

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 00:04

      Действительно, были случаи, когда после забитого мяча мы шли к трибуне, чтобы вместе отпраздновать гол, но болельщики начинали скандировать нам имя предыдущего наставника.

      Выходит, они персональные фанаты Массимо, а не «Спартака»?
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Адриашка, а ты вспомни, когда это было что-бы трибуны кричали имя Карреры?
      Это было когда вы вместе с Рианчо делали отставание Спартака от 2 места всё дальше и дальше. Тренера-то не было. Или ты хотел, что бы кричали Рианчо???
      Как ни крути - Массимо пока единственный, кто привёл Спартак к золоту за последние 18 лет. И нет ничего плохого в том, что на трибунах будут флаги с его изображением и болельщики будут выкрикивать его имя.
      А вообще - когда на плакатах пишут про Старостина, Бескова, Романцева и т.д. всем нравится. Но когда вспоминают Карреру начинается у некоторых истерика.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 декабря 2018, 20:50

      Ты правильно сказал, что Каррера ушел, а команда осталась. Спартак останется даже если Федун уйдет. Потому что это Спартак! Массимо Каррера это уже прошлое Спартака, мы все это понимаем и принимаем. Мы всей душой болеем за наш Спартак и желаем, чтобы в нем не было интриг, ни на каком уровне, чтобы это была крепкая семья способная побеждать, чтобы все были один за всех, а все за одного не на словах, а по-настоящему. Мы хотим, чтобы с очередным тренером не поступили так, как с предыдущим. Мы хотим, чтобы красно-белые Спартаком гордились, а соперники завидовали. Пока этого всего нет и над нами смеются оппоненты. И раскол между болельщиками тоже случился не на ровном месте.

      8
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Т34 4 декабря 2018, 23:53

      Остался Клуб. Футбольный Клуб "Спартак". А команда приходит и уходит.)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 20:48

      Всегда есть разница, когда человек уходит, сделав своё дело по окончании контракта или когда его ушли... Отсюда и раскол в стане болельщиков клуба.

      4
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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 4 декабря 2018, 20:31

      Массимо за все огромное спасибо, его будут помнить всегда! Но лист перевернут и началось новое время!

      4
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 4 декабря 2018, 20:29

      он не ушел, его выперли как виновного во всех бедах.... а виновники все еще с тобой в команде. как сказал один ютубер: Массимо на три года зашел в комнату с пауками и змеями.... и вышел человеком, а змеи и пауки остались.

      9
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      Рейтинг: +800

      Театрал > МЯСО87 4 декабря 2018, 20:55

      Его выперли за спортивные результаты. Пролёт мимо кубка, лиги чемпионов; поражения от хрен знает кого в чемпионате. И только упёртые бараны этого не понимают.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1597

      Leon_ARS > Театрал 4 декабря 2018, 21:06

      +++

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Театрал 4 декабря 2018, 21:47

      Вы,наверное,один из таких баранов,раз не принимаете мнение,отличное от Вашего. Все перечисленное прое..ла команда целиком,Каррера,в их числе. И продолжает,прое...ть,без него. Да,две победы,это хорошо! Только,они не на классе,а на везении. И куча,этих пенсионных чертей,способна завтра,уступить Уралу. Поэтому,не стоит,обзывать других,если сами,не далеко ушли!

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Театрал 4 декабря 2018, 22:51

      Почему не выперли иуда после того, как он в одиночку про**ал кубок России?

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Театрал 4 декабря 2018, 23:03

      Ну ты то явно не упёртый и не баран. Но расскажи пожалуйста о каком результате может идти речь в такой обстановке??? Я допускаю, что знаю не всё. Но!!! На данный момент выглядит всё очень гадко и как всегда непрофессионально

      0
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      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Ruryu 4 декабря 2018, 23:20

      И как продолжает. Одержав две победы? Это факт, а остальное ваши влажные грязные мечты

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > filosof sparty 4 декабря 2018, 23:21

      Внутри команды как раз сейчас нормальная обстановка, а то, что она вас , бараны для вас слишком мягкое слово, не устраивает, так это ваши половые трудности.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Театрал 4 декабря 2018, 23:42

      Может влажные,может грязные...,Вы,так сильно помешаны,на чужой секреции?? Не кричите,об этом,на весь инет,могут не понять. А что,касается фактов: я,ведь не отрицал,победы,а просто констатировал,что все это,на "тоненького",т.е.,это не поставленый пендель с КыСами,это незабитый пенальти с паровозами. И самое главное,что сей состав,физически и тактически слаб. Да и бог с ними! Вам,я пытался об'яснить,что не стоит людей,с отличным от Вашего,мнением называть баранами. Держите себя в руках и рамках приличия.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Театрал 6 декабря 2018, 00:00

      Мдаааа. Вот теперь то окончательно стало ясно у кого из нас половые трудности.... Это же так по мужски, сидеть и строчить необоснованные оскорбления где-то у себя в детской комнате...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 декабря 2018, 20:17

      Фанатов Карреры практически не осталось, а вот людей достойных, не терпящих грязь в доме, предостаточно.

      6
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > vka1970 4 декабря 2018, 20:30

      сам придумал, что фанов Массимо не осталось?? грязь это про изделие номер8?

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > PNZ1985 4 декабря 2018, 20:32

      Слово практически спецом пропустил или не заметил ?
      А грязь, понятно кто.Тот кто в капитаны за счёт молодняка вылез.

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > vka1970 4 декабря 2018, 20:53

      Ум есть? Вам уже все сказали, что не было молодняка при выборах, но вы никак не уймётесь. Святее папы римского?

      1
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      ...
      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Театрал 4 декабря 2018, 21:29

      Не пытайся даже, это бесполезно)

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > Konyshev_RW 4 декабря 2018, 21:38

      Некоторые, бывает, мозги все-таки включают. Потом, признаются, что наболело, на эмоциях выплескивались

      0
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Театрал 4 декабря 2018, 21:43

      Ну тогда успехов тебе в этом нелегком деле)

      1
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Persona_non_Grata 4 декабря 2018, 23:08

      Разве я кого-то оскорбил? Не понял к чему вы это.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Театрал 5 декабря 2018, 03:26

      Для тех кто в танке.
      https://www.sports.ru/football/1068480232.html
      А так же есть показания Андрея Ильича, который сопровождает команду постоянно на всех выездах и в том числе и сборах.А так же подтверждение со штаба Карреры, что Австрию поехал в том числе и резерв с дубля.Не лгите сами себе.Такими же иудами как и Глушаков становитесь.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 декабря 2018, 20:08

      Точно читал И.В.Сталина: "Гитлеры приходят и уходят,а немецкий народ остаётся"!

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