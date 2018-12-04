Адриано: «Каррера ушел, а «Спартак» остался»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поговорил о фигуре бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. Именно при итальянце бразилец был куплен у «Милана».

«Массимо нравился болельщикам и как тренер, и как человек. Он действительно провeл отличную работу в клубе, выиграл долгожданные медали. Но он ушeл, а команда и болельщики остались. Теперь нужно двигаться дальше. Футболистам — играть, а фанатам — поддерживать свой клуб. Футбольная жизнь, как я еe понимаю, устроена именно так.

Действительно, были случаи, когда после забитого мяча мы шли к трибуне, чтобы вместе отпраздновать гол, но болельщики начинали скандировать нам имя предыдущего наставника.

Выходит, они персональные фанаты Массимо, а не «Спартака»? Лично я, и это не секрет, отлично отношусь к нему, у нас прекрасные отношения, но он ушeл, а клуб остался. И его цвета нужно защищать всем вместе», – сказал Адриано RT.

Каррера привел спартаковцев к победе в чемпионате России в прошлом году.